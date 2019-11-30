Футбол

News.ruNews.ru«Витесс» объявил об отставке Леонида Слуцкого и братьев Березуцких

Технический директор клуба Мохаммед Аллах заявил, что сожалеет о случившемся, однако уважает решение Слуцкого, который подал в отставку после поражения от «Херенвена» со счетом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов. Ранее Слуцкий поблагодарил болельщиков голландской команды, писал News.ru.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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