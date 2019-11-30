Футбол
News.ru«Витесс» объявил об отставке Леонида Слуцкого и братьев Березуцких
Технический директор клуба Мохаммед Аллах заявил, что сожалеет о случившемся, однако уважает решение Слуцкого, который подал в отставку после поражения от «Херенвена» со счетом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов. Ранее Слуцкий поблагодарил болельщиков голландской команды, писал News.ru.
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