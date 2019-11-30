Футбол
Евро-футбол.ру«Витесс» объявил об уходе Слуцкого
После игры технический директор клуба Мохаммед Аллах заявил, что Слуцкий подал заявление об отставке, и клуб в ближайшее время рассмотрит его. В нынешнем сезоне чемпионата Голландии «Витесс» потерпел пять поражений подряд и опустился на седьмую позицию, имея в активе 23 балла.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия
В Забайкалье перевернулся автобус, есть погибшие
Армия и оружие
Один из лидеров талибов убит в Афганистане
Один из командующих движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин был убит в ходе столкновений с правительственными войсками в Афганистане.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Авто
Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических автомобилей
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Наука
Ученые выяснили, какая пища может вызывать рак у мужчин
Ученые из Университета Макгилла нашли прямую связь между питанием и развитием рака простаты, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Первая в России загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство
«В населенном пункте Ковылкино Республики Мордовия с 1 декабря в составе Воздушно-космических сил заступит на боевое дежурство РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер"», - рассказали в ведомстве.
Гаджеты
В декабре стартует производство iPhone SE2
В декабре компания Apple планирует развернуть производство новых смартфонов iPhone SE2, на что указывают инсайдеры из Китая.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Авто
Названы изменения с 1 декабря для российских автомобилистов
С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Политика
Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»
Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Общество
В Евросоюзе начали расследование методов Google по сбору данных
Антимонопольные органы Евросоюза начали расследование в отношении корпорации Google из-за её методов сбора информации.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка
«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он в Facebook.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Футбол
Ахмат — Рубин 1:1
Экономика
МТС-банк потребовал обанкротить крупнейший прибыльный бизнес Utair
МТС-банк является одним из 11 членов синдиката кредиторов авиакомпании Utair.
Шоу-бизнес
Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши
В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Космос
Rocket Lab перенесла запуск частично многоразовой ракеты Electron
Напомним, разработка сверхлёгкой ракеты Electron была завершена в 2017 году, с 2018 года компания Rocket Lab начала осуществление коммерческих запусков.
Футбол
Головин работает в общей группе «Монако» перед матчем с «ПСЖ»
«Монако» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 15-го тура чемпионата Франции.
Футбол
«Уфа» на выезде победила «Крылья Советов»
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.