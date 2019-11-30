После игры технический директор клуба Мохаммед Аллах заявил, что Слуцкий подал заявление об отставке, и клуб в ближайшее время рассмотрит его. В нынешнем сезоне чемпионата Голландии «Витесс» потерпел пять поражений подряд и опустился на седьмую позицию, имея в активе 23 балла.

Армия и оружие Один из лидеров талибов убит в Афганистане Один из командующих движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин был убит в ходе столкновений с правительственными войсками в Афганистане.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Шоу-бизнес Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.

Гаджеты В декабре стартует производство iPhone SE2 В декабре компания Apple планирует развернуть производство новых смартфонов iPhone SE2, на что указывают инсайдеры из Китая.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Шоу-бизнес Анна Семенович призналась в уменьшении груди Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.

Шоу-бизнес Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.