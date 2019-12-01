Футбол
Евро-футбол.ру«Витесс» объявил об уходе Слуцкого
После игры технический директор клуба Мохаммед Аллах заявил, что Слуцкий подал заявление об отставке, и клуб в ближайшее время рассмотрит его. В нынешнем сезоне чемпионата Голландии «Витесс» потерпел пять поражений подряд и опустился на седьмую позицию, имея в активе 23 балла.
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Власти Украины увеличат финансирование фонда жены Порошенко
Киев добавит финансирование Украинскому культурному фонду (УКФ), главой наблюдательного совета которого является Марина Порошенко, жены бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
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Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
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В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме
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В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
Почти 60% новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2019 году произошли путем гетеросексуальных контактов, 39% обусловлены употреблением наркотиков, сообщает 1 декабря «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
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В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
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Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Политика
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
Футбол
«Рубин» спасся в матче с «Ахматом»
Наука
Ученые выяснили, что жирная пища смертельно опасна для мужчин
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые могут быть связаны с лесными пожарами в Амазонии.
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Госдеп США обеспокоен в связи с принятым в России законом о СМИ — иностранных агентах.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
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Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом и Харьковом, сравнив вагоны состава с "хлевом".
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Судмедэксперт Сергей Насонов, который выявил содержание алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего при наезде автомобиля в Кировской области, продолжает работать.
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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
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National Interest рассказал о самых странных советских автоматах
Американский журнал National Interest рассказал о необычных советских экспериментальных образцах автоматов, которые так и не были приняты на вооружение.
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МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
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Авторы серии Command and Conquer анонсировали боевик Earthbreakers
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«Они думали, что игра с Россией - ерунда». Гус Хиддинк - о Евро-2008, успехе Семака в «Зените» и мировом классе Акинфеева
Вся Голландия была в оранжевом, все танцевали. Они думали, что игра с Россией — это ерунда.
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