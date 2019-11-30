Футбол
Газета.Ru«Витесс» официально объявил об отставке Слуцкого
Нидерландский "Витесс" официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС. Слуцкий подал в отставку 29 ноября после того, как "Витесс" проиграл пятый матч в чемпионате Нидерландов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Происшествия
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики
В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Под влиянием украинских националистов во Львове был отменен концерт популярной группы "Время и Стекло".
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Здоровье
Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в ближайшее время
Скворцова уточнила, что грипп – заболевание сезонное, и подъем заболеваемости наблюдается ежегодно.
Политика
«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду
Депутат Законодательного собрания Пензенской области единоросс Владимир Вдонин, попавшийся на езде за рулем в пьяном виде, будет исключен из партии.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Футбол
СМИ: В Санкт-Петербурге задержали фанатов, оскорблявших Дзюбу
Шестеро болельщиков московского «Спартака», выкрикивавшие оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, задержаны в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в поджоге лесов Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), членов которых подозревают в поджогах лесов Амазонии.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Футбол
Виктор Гончаренко: «Я чувствовал, что серия неудач давит на команду»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью пресс-службе клуба перед матчем с «Арсеналом» в чемпионате России рассказал о первой половине сезона.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Футбол
«Барселона» впервые показала, что происходило в раздевалке после 0:4 от «Ливерпуля» и вылета из Лиги чемпионов
Общество
Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Девятилетнюю школьницу, найденную в выгребной яме общественного туалета на хуторе Родниковском (Новокубанский район Краснодарского края), выбросил туда пьяный сосед.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал фото с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Автоспорт
СМИ: «Торо Россо» оштрафован за инцидент с Квятом
Армия и оружие
ВМФ России примет на вооружение пять новых кораблей до конца года
Пять новых кораблей поступят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2019 года.
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Наука
Лучшее за день. 29 ноября
Как помочь обезьяне ощутить изображение, как подсадить кишечную палочку на «углекислую» диету и как материал для экранов телефонов может самоочищаться, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Автоспорт
Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте
Пять из шести пилотов топ-команд Ф1 показали свои лучшие времена во втором сегменте квалификации Гран При Абу-Даби на шинах Medium, а значит – будут использовать эти покрышки и на первом отрезке гонки.
Недвижимость
Какие квартиры можно купить в столичном регионе за ₽5 миллионов
Все остальное предложение сосредоточено в диапазоне от 4 до 5 млн рублей, весь объем лотов имеет небольшую площадь – от 20 до 25 кв. м. В Новой Москве предложение за 5 млн, казалось бы, должно быть гораздо шире – по оценкам аналитической платформы bnMAP.pro, варианты за эту цену экспонируются в 16 проектах на 55 корпусов – это около 30% от общего количества корпусов в продаже.
Футбол
Гвардиола: «„Ньюкасл“ реализовал два момента, которые у него были»
Соперник реализовал два момента, которые у него были. Мы же не смогли забить всё то, что создали.
Политика
В ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Политика
Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту
Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк покинул Россию
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышов на время покинул Россию.
Политика
Медведчук назвал силовой возврат Донбасса самоубийством
Силовой путь возвращения Донбасса, поддерживаемый на Украине противниками «капитуляции», является самоубийством, заявил народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».
Политика
Пашинян посетил Нагорный Карабах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.