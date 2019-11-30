Футбол
Газета.Ru«Витесс» официально объявил об отставке Слуцкого
Нидерландский "Витесс" официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС. Слуцкий подал в отставку 29 ноября после того, как "Витесс" проиграл пятый матч в чемпионате Нидерландов.
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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Общество
Названы сроки поступления в регионы незарегистрированных в РФ лекарств
Поступление в регионы второй очереди незарегистрированных в России лекарств ожидается в I квартале 2020 года.
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Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Футбол
«Ливерпуль» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»
Происшествия
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики
В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
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Старых победила в спринте на этапе Кубка IBU, Глазырина стала третьей
Российская биатлонистка Ирина Старых победила в спринте на 7,5 км на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.
Политика
«Нафтогаз» заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»
"Нафтогазу Украины" не удалось через суды добиться ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко в эфире украинского "Радио НВ".
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Общество
Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
В турецком городе Эдирне состоялась официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал фото с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк покинул Россию
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышов на время покинул Россию.
Происшествия
Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту
Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих днем 29 ноября. В результате ранения получили пять человек.
Футбол
Головин стал лучшим игроком «Монако» в ноябре
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Авто
Skoda запустила производство новой Skoda Octavia
Чешская компания Skoda объявила о старте производства обновленной Skoda Octavia, которая получит продвинутые параметры и производительность.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей
Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Политика
Захарова сказала, за что преследуют российские СМИ в Прибалтике
Российские СМИ подвергаются гонениям в странах Прибалтики за публикацию исторических фактов о деятельности прибалтийских карателей в годы Великой Отечественной войны.
Политика
Премьер-министр Ирака Махди подал прошение об отставке
Корреспондент телеканала Sky News Arabia в Багдаде сообщает: "Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке".
Хоккей
Орлов и Овечкин стали первой и третьей звездами матча с «Тампой»
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Здоровье
Ангиопластика: баллонная, коронарная — что важно понимать
По данным Американского колледжа кардиологов, в США врачи проводят более 1,2 миллиона ангиопластик в год.
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