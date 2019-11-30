Нидерландский "Витесс" официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС. Слуцкий подал в отставку 29 ноября после того, как "Витесс" проиграл пятый матч в чемпионате Нидерландов.

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Авто Skoda запустила производство новой Skoda Octavia Чешская компания Skoda объявила о старте производства обновленной Skoda Octavia, которая получит продвинутые параметры и производительность.

Политика Захарова сказала, за что преследуют российские СМИ в Прибалтике Российские СМИ подвергаются гонениям в странах Прибалтики за публикацию исторических фактов о деятельности прибалтийских карателей в годы Великой Отечественной войны.

Политика Премьер-министр Ирака Махди подал прошение об отставке Корреспондент телеканала Sky News Arabia в Багдаде сообщает: "Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке".