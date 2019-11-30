Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Витесс» официально объявил об отставке Слуцкого

Нидерландский "Витесс" официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС. Слуцкий подал в отставку 29 ноября после того, как "Витесс" проиграл пятый матч в чемпионате Нидерландов.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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