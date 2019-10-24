Футбол

RT на русскомRT на русском«Витесс» отстранил от тренировок футболиста, нагрубившего Слуцкому

Голландский футбольный клуб «Витесс» отстранил полузащитника Ришедли Базура от тренировок за его поведение в отношении главного тренера команды Леонида Слуцкого.
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«Витесс» отстранил от тренировок игрока, который оскорбил Слуцкого

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Sport24.ru12:30

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Sport.ru12:14

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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