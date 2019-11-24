Футбол
Vprognoze.ru«Витесс» под руководством Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Нидерландов. В матче 14-го тура «Витесс» уступил «Спарте». Встреча состоялась в Ротердаме на стадионе "Спарта" и завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:49, Ашберн
Футбол
Малком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»
Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Армия и оружие
США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Политика
Клинцевич оценил заявление украинского генерала о военной базе в Крыму
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о "кошмарящей" Европу военной базе в Крыму.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
Политика
Жириновский предложил смягчить правила самообороны в России
Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Происшествия
Пять человек погибли в крупном ДТП в Оренбургской области
Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
Шоу-бизнес
Отчим бил: Жанна Агузарова разорвала связь с мамой 30 лет назад
По словам пластического хирурга Игоря Белого, певица поработала над лицом.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе Линдеманна
Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Политика
В Конгрессе США заявили, что Украина вмешивалась в американские выборы
По данным телеканала CNN, конгрессмен Ли Зелдин напомнил о существующих утверждениях о якобы российском вмешательстве в американские выборы.
Гаджеты
Гибкий смартфон Motorola razr 2 может получить систему бокового управления Side-Touch
На внешней стороне расположится небольшой вспомогательный экран. Особенностью аппарата станет система бокового управления Side-Touch.
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Теннис
Надаль обыграл Шаповалова и принес Испании Кубок Дэвиса в Мадриде
Davis Cup by Rakuten Finals Мадрид, Испания 18 – 24 ноября 2019 Крытые корты, хард Финал Испания – Канада Марсель Гранольерс / Фелисиано Лопес (Испания) – Вашек Поспишил / Денис Шаповалов (Канада) Новый Кубок Дэвиса от Жерара Пике – безобразие.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Происшествия
Курильчанка нечаянно убила своего сожителя
Курильчанку заключили под стражу.
Происшествия
Число погибших при крушении самолета в Африке возросло до 29 человек
Число погибших в результате авиакатастрофы на востоке Демократической Республики Конго возросло до 29 человек.
Экономика
Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Политика
Украинский разведчик пять лет работал в руководстве ДНР
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины рассекретило своего агента, который пять с половиной лет работал в Донбассе.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Общество
Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0
Матч, проходивший на «ВЭБ Арене» в Москве, завершился со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный гол в матче на счету Николы Влашича.
Происшествия
Экс-глава Сибирского отделения РАН сообщил об обысках в доме
Речь идет о деле о превышении должностных полномочий, фигурантом которого проходит бывший заместитель Асеева Эдуард Скубеневский, который раньше занимал должность управделами сибирского отделения РАН.
Политика
В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»
В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.