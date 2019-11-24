Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ru«Витесс» под руководством Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Нидерландов. В матче 14-го тура «Витесс» уступил «Спарте». Встреча состоялась в Ротердаме на стадионе "Спарта" и завершилась победой гостей со счетом 2:0.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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