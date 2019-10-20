Футбол
Газета.Ru«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба
Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl. По информации источника, команда выдала лучший старт чемпионата Нидерландов за всю свою историю.
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Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
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Найдены мертвыми двое рабочих, которых завалил грунт в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управляющей компании "Академический".
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В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков
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Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
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В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий
Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком, сообщает телеканал ABC News.
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Силуанов заявил о подготовленности России к падению цен на нефть
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Турнир по ММА в Сочи завершился массовой дракой
В Сочи в субботу состоялся крупный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
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Захарова ответила послу Китая на слова про украинцев в Гонконге
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в дела Гонконга вмешиваются «украинские элементы».
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Общество
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Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Исследователи глубин океана показали на видео судьбу останков кита
Команда исследователей с научного судна Nautilus обнаружила на морском дне китовый скелет.
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
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Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Общество
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