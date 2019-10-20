Футбол

RT на русскомRT на русском«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд

Голландский «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, выдал лучший старт в чемпионате за всю историю клуба. После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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