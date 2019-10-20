Футбол
RT на русском«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
Голландский «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, выдал лучший старт в чемпионате за всю историю клуба. После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
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Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Здоровье
Медики рассказали, почему стоит полюбить пешие прогулки
Британские медики назвали причины, почему стоит чаще прогуливаться на свежем воздухе.
Вечерний курьер 10:55
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19:58
Культура
Глава The Walt Disney признан самым влиятельным человеком в Голливуде
Рейтинг включает самых известных топ-менеджеров кинокомпаний, продюсеров, режиссеров и сценаристов и актеров.
REGNUM вчера в 02:09
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Происшествия
Растет число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
В результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек.
Ридус 04:49
Единоборства
Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter
Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.
iReactor 18:20
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 вчера в 12:36
Политика
Медведев рассказал о последствиях насаждения демократии извне
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что навязывание моделей «правильной» демократии извне уничтожает государства и приводит к распространению терроризма.
Известия 11:55
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС вчера в 04:25
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru 17 октября в 11:08
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета 05:38
Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Происшествия
Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву
Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.
Известия 09:17
Происшествия
Пожар вспыхнул в крупном торговом центре «Бира Сити» в Биробиджане
Оперативные действия пожарных спасли от многомиллионного ущерба крупный торговый центр в Биробиджане, сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.
EAOmedia.ru 19:13
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
О начале операции «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября.
Lenta.ru 15:35
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Телеканал UTV 09:52
Армия и оружие
Франция попросила у России помощь в эвакуации своих военных из Сирии
Информационное агентство «Al Masdar News», ссылаясь на президента Института перспектив и безопасности в Европе Эммануэля Дюпюи, сообщает о том, что французским военным, находящимся в настоящий момент на территории Сирии, требуется помощь в эвакуации, причём, за помощью решено обратиться непосредственно к России.
Avia.pro 08:37
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
РИА Новости 03:59
Шоу-бизнес
Утяшева показала подросшую дочку Софию от Павла Воли
У пары подрастают шестилетний сын Роберт и четырехлетняя дочь София. Своих наследников до недавнего времени супруги скрывали.
Телепрограмма вчера в 02:23
Космос
Зонд InSight возобновил «буровые работы» на Марсе
Свою работу InSight начал в феврале этого года, когда немецкие и американские ученые завершили установку сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.
ТАСС Наука вчера в 05:35
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости вчера в 04:50
Происшествия
Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике
В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru 08:53
Политика
Медведев назвал «Турецкий поток» выгодным для всей Европы
Проект газопровода «Турецкий поток» выгоден для всей Европы, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 октября в ходе своего выступления в парламенте Сербии, сообщает ТАСС.
Красная весна 14:49