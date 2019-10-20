Футбол
Sport24.ru«Витесс» Слуцкого установил исторический рекорд клуба
В 10 стартовых турах чемпионата Голландии команда из Арнема набрала 23 очка, чего ранее никогда не случалось. При Рональде Кумане «Витесс» набрал 22 очка в сезоне-2000/01. В субботу «Витесс» разгромил «Венло» со счетом 4:0, эта четвертая подряд победа для команды Слуцкого.
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