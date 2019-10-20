Футбол
Газета.Ru«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба
Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl. По информации источника, команда выдала лучший старт чемпионата Нидерландов за всю свою историю.
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Авто
Skoda продемонстрировала новую Skoda Octavia
Энергетика
Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Политика
Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Происшествия
В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Спасатели обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Хоккей
Гол Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Калгари»
У победителей встречи голами отметились Тайлер Тоффоли (2-я минута), Джефф Картер (21), Анже Копитар (26) и российский форвард Илья Ковальчук (29), для которого эта шайба стала третьей в сезоне.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Футбол
Титов назвал назначение Тедеско плевком в российский тренерский корпус
Оба сказали правильную вещь: назначение немца плевок в российский тренерский корпус. Человек работал только в "Шальке", полтора года.
Космос
В открытый космос впервые в истории вышли только женщины
Кох и Мэйр вышли с борта Международной космической станции (МКС) в 14:38 по московскому времени.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
Космос
Астрономы нашли звезду, которая старше Вселенной
Общество
Илон Маск выступил на Краснодарском форуме
Американский предприниматель Илон Маск выступил на Краснодарском форуме по видеосвязи.
Футбол
Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1
Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Гаджеты
Появились первые тесты нового флагманского процессора Intel
В ближайшее время компания Intel планирует запустить в продажу недавно представленный процессор Core i9-9900KS.
Гаджеты
Названа себестоимость нового iPhone 11
Стоимость нового iPhone 11 Pro Max с 512 Гб памяти составляет 490,5 доллара. К такому заключению пришли эксперты компании TechInsights.
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Сербию с официальным визитом
Дмитрий Медведев приехал в Сербию на торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистов.
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
Авто
Роспатент показал детали «русского Прадо» от «УАЗа»
В базе ФИПС появились первые патентные снимки деталей нового внедорожника УАЗ.
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Армия и оружие
Украинские силовики нарушили перемирие за сутки 38 раз, сообщили в ДНР
16 октября в ДНР сообщили, что за сутки ВСУ нарушили перемирие 40 раз.
Гаджеты
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 110
Компания HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, объявила о старте продаж очередного возрожденного кнопочного телефона.
Политика