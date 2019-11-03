Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Витесс» потерпел поражение от «Эммена»

«Витесс» проиграл «Эммену» в гостевом матче 12-го тура Эредивизи. Хозяева быстро повели в счете, забив усилиями нападающего Майкла де Леува на 11-й минуте. На 22-й минуте «Эммен» удвоил свое преимущество благодаря точному удару Николая Лаурсена.
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Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого в гостях проиграл «Эммену»

Sports.ru03:45
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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