Футбол
Sport24.ru«Витесс» потерпел поражение от «Эммена»
«Витесс» проиграл «Эммену» в гостевом матче 12-го тура Эредивизи. Хозяева быстро повели в счете, забив усилиями нападающего Майкла де Леува на 11-й минуте. На 22-й минуте «Эммен» удвоил свое преимущество благодаря точному удару Николая Лаурсена.
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Перейдет ли волгоградец Слуцкий из голландского «Витесса» в «Монако»
Волгоградская правда31 октября в 07:05
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Футбол
Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА
Бывший арбитр категории ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА, который недавно завершился вничью 1:1. Об этом пишет «Чемпионат.com».
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Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
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Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
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Медведев отметил успехи России на цифровой арене
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Бабченко подтвердил свой побег с Украины
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Создана генетическая база данных жителей северо-западных регионов России
Отечественные ученые провели генетические исследования жителей северо-западных регионов России и на их основе создали первую генетическую базу данных.
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Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
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В Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии
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Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
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Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
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ДНР уведомила ОБСЕ о готовности к разведению сил в Петровском
Самопровозглашенная Донецкая народная республика уведомила ОБСЕ о готовности приступить к практической части разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
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Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
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Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
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Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00
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В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
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Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.
N+1 31 октября в 10:38
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В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
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Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
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Общество
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Ранее СМИ сообщили о том, что на выставке ритуальных услуг «Некрополь» было представлено «рекламное» надгробие, на котором был портрет Асмус.
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Снаряд времен войны разорвался в квартире жилого дома в Ленобласти
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«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»
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Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили
Эксперты проанализировали продажи новых автомобилей в России за 9 месяцев 2019 года и назвали регионы, где граждане чаще всего покупают новые авто.
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