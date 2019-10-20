Футбол
Sportbox.RU«Витесс» при Слуцком установил исторический рекорд клуба
«Витесс» на выезде разгромил «Венло» (4:0) в матче чемпионата Нидерландов. Российский специалист Леонид Слуцкий вошел в историю «Витесса», сообщает gelderlander.nl. Как отмечается, Слуцкий стал первым тренером, при котором команда из Арнема набрала 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата.
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У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
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После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 11:01
Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Американскую "разводку" раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в телеинтервью.
Газета.Ru 10:47
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Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Российская газета 06:25
Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
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Общество
Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек
В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Политика
Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель
Вести.Ru вчера в 12:40
Политика
Песков заявил об опасности операции Турции в Сирии
9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где Анкара ведет борьбу с курдскими отрядами самообороны.
Московский Комсомолец 07:35
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Политика
Судно с американскими катерами для Украины зашло в Черное море
Сухогруз Ocean Freedom под флагом США вошел в Черное море, он везет предназначенные для Украины американские патрульные катера, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.
Взгляд.ру 07:59
Политика
В Британии начали операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Британские власти запускает операцию Yellowhammer, которая была создана на случай Brexit без сделки. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Газета.Ru 10:19
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.
РИА Новости 09:05
Происшествия
Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК вчера в 14:25
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в чемпионате России
ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 09:25
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Политика
Немецкая газета рассказала о достижении Путиным «побед без войны»
Президент России Владимир Путин добивается побед в Сирии без войны. Об этом говорится в статье немецкого издания Welt.
Известия 10:27
Происшествия
В каютах прибывшего в Таллин парома найдены тела мужчины и женщины
Эстонская полиция сообщила об обнаружении тел мужчины и женщины в разных каютах пассажирского парома Silja Europa, который прибыл в Таллин из Хельсинки.
RT на русском 07:51
Политика
В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 09:31
Происшествия
Глава Белгородского района арестован по обвинению в получении взятки
Заведено дело о взятке в особо крупном размере. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Говорит Москва 08:44
Происшествия
В Москве у здания Минобороны перевернулся автомобиль каршеринга
В Москве на Фрунзенской набережной, напротив здания Минобороны, перевернулся автомобиль каршеринга.
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Армия и оружие
В России оценили планы Украины конкурировать в разработке оружия
Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал планы Украины конкурировать с Россией в области разработки оружия.
Взгляд.ру 06:55
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
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«Металлург» победил «Авангард» в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" одержал победу над омским "Авангардом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 10:29
Политика
Украинский кабмин назначил врио главы антикоррупционного агентства
Кабинет министров Украины назначил Наталью Новак временно исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
РИА Новости 11:27