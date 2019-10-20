«Витесс» на выезде разгромил «Венло» (4:0) в матче чемпионата Нидерландов. Российский специалист Леонид Слуцкий вошел в историю «Витесса», сообщает gelderlander.nl. Как отмечается, Слуцкий стал первым тренером, при котором команда из Арнема набрала 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата.

Спорт день за днем

Единоборства После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.

Происшествия При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.

Общество Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

Политика Песков заявил об опасности операции Турции в Сирии 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где Анкара ведет борьбу с курдскими отрядами самообороны.

Шоу-бизнес Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».

Армия и оружие Американцы бросили свою военную базу в Сирии Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.

Политика Судно с американскими катерами для Украины зашло в Черное море Сухогруз Ocean Freedom под флагом США вошел в Черное море, он везет предназначенные для Украины американские патрульные катера, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

Политика В Британии начали операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit Британские власти запускает операцию Yellowhammer, которая была создана на случай Brexit без сделки. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Кино Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.

Происшествия Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.

Футбол ЦСКА упустил победу над «Уфой» в чемпионате России ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Экономика В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».

Политика Немецкая газета рассказала о достижении Путиным «побед без войны» Президент России Владимир Путин добивается побед в Сирии без войны. Об этом говорится в статье немецкого издания Welt.

Происшествия В каютах прибывшего в Таллин парома найдены тела мужчины и женщины Эстонская полиция сообщила об обнаружении тел мужчины и женщины в разных каютах пассажирского парома Silja Europa, который прибыл в Таллин из Хельсинки.

Политика В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.

Происшествия Глава Белгородского района арестован по обвинению в получении взятки Заведено дело о взятке в особо крупном размере. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия В Москве у здания Минобороны перевернулся автомобиль каршеринга В Москве на Фрунзенской набережной, напротив здания Минобороны, перевернулся автомобиль каршеринга.

Армия и оружие В России оценили планы Украины конкурировать в разработке оружия Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал планы Украины конкурировать с Россией в области разработки оружия.

Хоккей «Металлург» победил «Авангард» в матче КХЛ Магнитогорский "Металлург" одержал победу над омским "Авангардом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.