Футбол
ВедомостиСлуцкий покинул пост главного тренера футбольного клуба «Витесс»
Нидерландский футбольный клуб «Витесс» официально объявил об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера. Вместе с ним клуб покидают Олег Яровинский, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий, входившие в тренерский штаб.
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Технологии
В Huawei назвали преимущества Harmony OS перед Android
Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру Так, представитель компании подчеркнула, что что код Harmony OS имеет меньшее количество строк, чем у Android.
Гаджеты
Компания Apple будет продавать iPhone 2020 с наушниками AirPods
По сообщениям анонимных источников, компания Apple добавит в комплектацию нового iPhone 2020 беспроводные наушники.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Авто
Производство российского электрокара Zetta начнется в начале 2020 года
Соответственно, расстояние, которое электромобиль сможет проезжать без подзарядки — от 200 до 560 км. Базовая цена Zetta начинается от 450 тысяч рублей.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Культура
Праздник выпускников «Алые паруса» признан лучшим в мире
Праздник выпускников «Алые паруса», который ежегодно проходит в Петербурге, выиграл гран-при конкурса Best Event Awards World.
Политика
В ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Происшествия
Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек
По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева не смогла сдержать слез, вспомнив о неравном браке
Алла Пугачева не смогла сдержать слез, вспомнив о неравном браке Примадонна поделилась переживаниями по поводу союза с Максимом Галкиным.
Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
Армия и оружие
Частично вступил в силу украинский закон о воинских званиях
На Украине частично начал действовать закон, который вводит новые воинские звания для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил.
Политика
МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Семья Плющенко усилила охрану своего дома из-за поступающих угроз
Фигурист Евгений Плющенко рассказал, что решил усилить охрану в своем доме после угроз в адрес сына и обещаний расправы в свою сторону, сообщает телеканал "360".
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Футбол
Виктор Гончаренко: «Я чувствовал, что серия неудач давит на команду»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью пресс-службе клуба перед матчем с «Арсеналом» в чемпионате России рассказал о первой половине сезона.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
Происшествия
Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест
Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Политика
Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
Футбол
ФК «Сочи» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»
Футбольный клуб "Сочи" вернет болельщикам деньги за билеты на домашний матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", который был перенесен.
Происшествия
Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту
Футбол
«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом»
Космос
«Газпром» решил производить космические аппараты
Футбол
Ван Дейк вывел «Ливерпуль» вперёд в матче с «Брайтоном»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал автором первого гола в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич заявила, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич заявила, что не может ответить взаимностью миллионам российских мужчин, которые ею восхищаются.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».