Футбол
Спорт-Экспресс«Витесс» уступил «Херенвену» и потерпел пятое поражение подряд
«Витесс» проиграл «Херенвену» в матче 15-го тура чемпионата Голландии — 2:3. В составе победителей отличились Хишам Фаик, Митчелл ван Берген и Йенс Одгор. За команду из Арнема голы забили Тим Матавж и Бриан Линссен. «Витесс» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
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Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Происшествия
На Украине 59 человек признали виновными по делу о Евромайдане
В делах о преступлениях, совершенных во время Евромайдана, суд признал виновными 59 человек, сообщили «Радио Свобода» в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).
Политика
Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался со школьником
В одной из школ Белгорода учитель вступил в потасовку со старшеклассником.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Спорт
Большунов пришел пятым в гонке классическим стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает ТАСС.
Общество
Кудрин призвал отказаться от выполнения всех задач «сверху»
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в стране нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Происшествия
Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест
Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Происшествия
Появилось видео крушения вертолета под Новороссийском
В интернете опубликовали видео загоревшегося вертолета Robinson, который сегодня рухнул недалеко от поселка Абрау-Дюрсо под Новороссийском.
Политика
МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Здоровье
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Уфу
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Футбол
«Витесс» объявил об отставке Леонида Слуцкого
Ранее Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
Здоровье
В Чувашии ощущается нехватка более 400 врачей
Хотя и ощущается нехватка врачей, в министерстве пытаются выправить ситуацию.
Происшествия
В результате взрыва в гараже в Харькове погибли три человека
Трое мужчин погибли в результате взрыва в одном из гаражей в Харькове. Об этом сообщила ГСЧС Украины по Харьковской области.
Авто
Mazda отзывает более почти 36 тысяч кроссоверов CX-7
Японская компания Mazda North American Operations отзывает 35 801 автомобиля Mazda CX-7, изготовленных в период с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.
Происшествия
Летевший в Волгоград самолёт вынужденно сел в Астрахани из-за тумана
«Рейс 2141 авиакомпании S7 вылетел из аэропорта Домодедово и произвёл вынужденную посадку в аэропорту города Астрахань из-за метеоусловий Волгограда, не позволяющих командиру воздушного судна принять решение о посадке в аэропорту назначения», — заявили в аэропорту.
Биатлон
Биатлон. Швеция выиграла супермикст Кубка мира, Россия – на 12 месте
В шведском Эстерсунде гонкой в супермиксте на этапе Кубка мира стартовал новый биатлонный сезон.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей
Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Авто
К тестам нового турбомотора приступил УАЗ
Ранее наш ресурс рассказал, что новый внедорожник от УАЗ получит совершенно новый силовой агрегат.
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Футбол
«Реал» обыграл «Алавес» и вышел на первое место
Происшествия
В Марий Эл на Волге откололась льдина с девятью рыбаками
Льдина, на которой могут находиться до девяти рыбаков, оторвалась от берега на реке Волге в Республике Марий Эл.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
Общество
Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии
В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
Политика
Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.