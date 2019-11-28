«Витесс» проиграл «Херенвену» в матче 15-го тура чемпионата Голландии — 2:3. В составе победителей отличились Хишам Фаик, Митчелл ван Берген и Йенс Одгор. За команду из Арнема голы забили Тим Матавж и Бриан Линссен. «Витесс» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

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