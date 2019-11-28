Футбол
Спорт-Экспресс«Витесс» уступил «Херенвену» и потерпел пятое поражение подряд
«Витесс» проиграл «Херенвену» в матче 15-го тура чемпионата Голландии — 2:3. В составе победителей отличились Хишам Фаик, Митчелл ван Берген и Йенс Одгор. За команду из Арнема голы забили Тим Матавж и Бриан Линссен. «Витесс» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
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В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
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32-й сезон может стать заключительным в его истории, рассказал композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к популярному мультипликационному сериалу.
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
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Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника арнемского «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Голландии.
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Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
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Матч Россия - Италия состоится завтра, 30 ноября, в 22:15 по Мск.
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Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
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Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix
Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
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Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
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Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
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Поисково-спасательные операции после землетрясения магнитудой 6,4 в Албании, произошедшего в ночь с 25 на 26 ноября, официально завершились.
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Цена на 5G-смартфоны Honor упадет до 140 долларов
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