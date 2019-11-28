Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Витесс» уступил «Херенвену» и потерпел пятое поражение подряд

«Витесс» проиграл «Херенвену» в матче 15-го тура чемпионата Голландии — 2:3. В составе победителей отличились Хишам Фаик, Митчелл ван Берген и Йенс Одгор. За команду из Арнема голы забили Тим Матавж и Бриан Линссен. «Витесс» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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