Футбол

Советский спортСоветский спорт«Витория» потеряла очки в Лиге Европы. Это хорошо для России

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Напомним, что Россия и Португалия борются за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
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«Витория» потеряла очки в Лиге Европы. Это хорошо для России

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Суперэкспресс: «Арсенал» – «Стандарт», «Сент-Этьен» – «Вольфсбург», ЦСКА – «Эспаньол», «Истанбул» – «Боруссия Менхенгладбах», «АЗ Алкмаар» – «Манчестер Юнайтед»

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