Футбол

Газета.RuГазета.RuМальме — Копенгаген 1:1

Мальме — Копенгаген
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Malmö, Malmö Stadion
28′
Майкл Сантос
31′
Зека
45′+5′
Лассе Нильсен
Сорен Рикс
Эрик Ларссон
46′
Лассе Нильсен
49′
Маркус Розенберг
55′
Маркус Розенберг
58′
Андерс Кристиансен
Арнор Траустасон
58′
Фуад Баширу
63′
70′
Виктор Фишер
Карло Хольсе
76′
Андреас Бьелланд
Маркус Антонссон
Гильермо Молинс
78′
85′
Расмус Фальк
Карло Бартолец
86′
Майкл Сантос
Мохаммед Дарамю
87′
Йенс Стаге
Киевское "Динамо" сыграла вничью с "Лугано" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Санкт-Галлене, завершилась со счетом 0:0.
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