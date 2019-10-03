Футбол
Газета.RuМальме — Копенгаген 1:1
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Malmö, Malmö Stadion
|28′
Майкл Сантос
|31′
Зека
|45′+5′
Лассе Нильсен
Сорен Рикс
Эрик Ларссон
|46′
Лассе Нильсен
|49′
Маркус Розенберг
|55′
Маркус Розенберг
|58′
Андерс Кристиансен
Арнор Траустасон
|58′
Фуад Баширу
|63′
|70′
Виктор Фишер
Карло Хольсе
|76′
Андреас Бьелланд
Маркус Антонссон
Гильермо Молинс
|78′
|85′
Расмус Фальк
Карло Бартолец
|86′
Майкл Сантос
Мохаммед Дарамю
|87′
Йенс Стаге
Мальме
Расстановка 4‑4‑2
27
Далин
32
Бергет
24
Нильсен
17
Бенгтссон
4
Сафари
8
Траустасон
7
Баширу
6
Левицки
2
Ларссон
11
Молинс
9
Розенберг
21
Юнссон
2
Варела
25
Нельссон
5
Бьелланд
3
Бенгтссон
17
Бартолец
10
Зека
6
Стаге
26
Хольсе
11
Дарамю
9
Сотериу
Копенгаген
Расстановка 4‑4‑2
Киевское "Динамо" сыграла вничью с "Лугано" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Санкт-Галлене, завершилась со счетом 0:0.
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