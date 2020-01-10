с чего всё началось

Украинский «Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он объяснил иски против России тем, что «Нафтогаз» потерял возможность использовать свое имущество на полуострове.

Витренко: «Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по крымским активам

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