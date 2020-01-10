Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняВитренко: «Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по крымским активам

Украинский «Нафтогаз» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он объяснил иски против России тем, что «Нафтогаз» потерял возможность использовать свое имущество на полуострове.
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«Нафтогаз Украины» намерен подать обновленные иски к России из-за убытков от потерь активов в Крыму, заявил в интервью Liga.net
 исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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RT на русском10 января в 05:57

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

ТАСС10 января в 05:56
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
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