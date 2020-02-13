Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что подал иск в Печерский районный суд Киева с требованием заплатить ему премию за победу в Стокгольмском арбитраже, которую ему должны были перечислить до конца прошлого года.

Витренко через суд потребовал премию за победу над «Газпромом»

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