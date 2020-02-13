Общество

РИА НовостиРИА НовостиВитренко через суд потребовал премию за победу над «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что подал иск в Печерский районный суд Киева с требованием заплатить ему премию за победу в Стокгольмском арбитраже, которую ему должны были перечислить до конца прошлого года.
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Топ-менеджер «Нафтогаза» через суд добивается премии за сделку с «Газпромом»

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Топ-менеджер «Нафтогаза» через суд потребовал премию за сделку с Россией

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Ляшко в суде требует запретить выплату премий в «Нафтогазе» после арбитража с «Газпромом»

ТАССвчера в 13:08
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
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23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
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ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

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Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

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В результате инцидента пять человек погибли. Такие данные СМИ сообщил начальник пресс-службы УМВД региона Алексей Жданов.
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Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
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Глава МИД Китая сообщил об успехах в борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе визита в Германию заявил об успехах Пекина в контроле над коронавирусом COVID-19 (2019-ncov).
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«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин очков не набрал

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Звезда «Сватов» Добронравов опроверг слухи о конфликте с Васильевым

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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
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Песков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".
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Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

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IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова

Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
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Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
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