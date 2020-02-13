Общество
РИА НовостиВитренко через суд потребовал премию за победу над «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что подал иск в Печерский районный суд Киева с требованием заплатить ему премию за победу в Стокгольмском арбитраже, которую ему должны были перечислить до конца прошлого года.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Топ-менеджер «Нафтогаза» через суд добивается премии за сделку с «Газпромом»
Коммерсантъвчера в 22:45
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Политика
США могут ввести санкции против Мексики из-за закупок вертолётов у РФ
Напомним, ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Мексика рассматривает возможность заключения новых контрактов с «Рособоронэкспортом» на поставку российских военных вертолётов.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Происшествия
Суд приговорил россиянина к 14 годам колонии за госизмену
«Суд назначил Прозорову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребенка
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас.
Футбол
ЦСКА официально объявил, что не будет подписывать контракт с Караевым
Происшествия
Медики на Урале выбросили пациента из скорой и уехали
Утверждалось, что пациента с защемлением нервных окончаний скорая помощь привозила в несколько больниц, где его отказались принять, после чего медики оставили мужчину прямо на улице возле входа в приемный покой.
Армия и оружие
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Хоккей
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Армия и оружие
Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
Происшествия
ДТП в Тамбовской области: пять человек погибли
В результате инцидента пять человек погибли. Такие данные СМИ сообщил начальник пресс-службы УМВД региона Алексей Жданов.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Здоровье
Глава МИД Китая сообщил об успехах в борьбе с коронавирусом
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе визита в Германию заявил об успехах Пекина в контроле над коронавирусом COVID-19 (2019-ncov).
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин очков не набрал
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Политика
Кадыров поддержал позицию Путина про родителей №1 и №2
Культура
Участники «Уральских пельменей» поделились историями о драках в коллективе
Участники телешоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица в эфире программы "Вечерний Ургант" поделились историями о драках, происходящих внутри коллектива, передает РИА "Новости".
Кино
Звезда «Сватов» Добронравов опроверг слухи о конфликте с Васильевым
Федор Добронравов, известный по роли в сериале «Сваты», прокомментировал информацию о своем конфликте с другим актером сериала Анатолием Васильевым.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
Водонаева рассказала о допросе в полиции
Армия и оружие
Песков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе
Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".
Политика
Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Биатлон
IBU начало разбирательство в отношении биатлониста Устюгова
Новое допинговое разбирательство с олимпийским чемпионом Сочи Евгением Устюговым начал Международный союз биатлонистов.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.