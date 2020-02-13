Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко не собирается отказываться от обещанной ему премии за победу в споре с российской компанией Газпром в Стокгольмском арбитраже, выплату которой, по его словам, компания задержала. Добиться выплат он намерен через суд.

Витренко намерен отсудить у «Нафтогаза» премию за сделку с Газпромом

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