Общество

REGNUMREGNUMВитренко намерен отсудить у «Нафтогаза» премию за сделку с Газпромом

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко не собирается отказываться от обещанной ему премии за победу в споре с российской компанией Газпром в Стокгольмском арбитраже, выплату которой, по его словам, компания задержала. Добиться выплат он намерен через суд.
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