Энергетика

Вести.RuВести.RuВитренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»

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Впервые в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит газа по европейскому принципу "качай или плати". Также Витренко подтвердил, что компания "Нафтогаз Украины" подписала с "Газпромом" соглашение об урегулировании судебных споров.
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