Хоккей
РИА Новости«Витязь» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв на выезде СКА
СКА—
Витязь
2 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
|17'
Александр Семин
Дмитрий Кагарлицкий
|22'
|31'
Павел Чернов
|45'
Евгений Монс
Александр Барабанов
|53'
|58'
Алексей Макеев
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Хоккеисты подмосковного "Витязя" продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей, взяв верх над санкт-петербургским СКА.
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