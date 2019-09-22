Хоккеисты подмосковного "Витязя" продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей, взяв верх над санкт-петербургским СКА.

«Витязь» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв на выезде СКА

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