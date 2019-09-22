Хоккей
Life.ru«Витязь» обыграл СКА и возглавил общую таблицу КХЛ
СКА—
Витязь
2 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
|17'
Александр Семин
Дмитрий Кагарлицкий
|22'
|31'
Павел Чернов
|45'
Евгений Монс
Александр Барабанов
|53'
|58'
Алексей Макеев
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За СКА отличились Дмитрий Кагарлицкий с Александром Барабановым. Победная серия "богатырей" теперь составляет семь матчей. Набрав 16 очков, "Витязь" вышел на первое место в общей турнирной таблице КХЛ.
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