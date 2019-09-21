Хоккей
Чемпионат«Витязь» обыграл СКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ
СКА—
Витязь
2 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
|17'
Александр Семин
Дмитрий Кагарлицкий
|22'
|31'
Павел Чернов
|45'
Евгений Монс
Александр Барабанов
|53'
|58'
Алексей Макеев
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СКА два последних матча выиграл всухую, но «Витязь» единственный раз в сезоне проиграл ещё 4 сентября и был настроен прервать неудачную серию против петербуржских «армейцев» — последняя победа датирована 2011 годом.
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