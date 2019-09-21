СКА два последних матча выиграл всухую, но «Витязь» единственный раз в сезоне проиграл ещё 4 сентября и был настроен прервать неудачную серию против петербуржских «армейцев» — последняя победа датирована 2011 годом.

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Происшествия Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.

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Здоровье В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

Здоровье В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.

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