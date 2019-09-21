Хоккей
Metaratings«Витязь» обыграл СКА и вышел на первое место в КХЛ
СКА—
Витязь
2 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
|17'
Александр Семин
Дмитрий Кагарлицкий
|22'
|31'
Павел Чернов
|45'
Евгений Монс
Александр Барабанов
|53'
|58'
Алексей Макеев
Показать детали
Скрыть
«Витязь» в выездном матче КХЛ встречался с питерским СКА и нанёс сопернику поражение со счётом 4:2. Интересно, что клуб из Подольска выиграл у питерцев впервые с 2011 года и довёл свою победную серию в чемпионате до семи игр.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
Космос
Причина Ледникового периода найдена в пыли под Петербургом
Российская газета 19 сентября в 02:49
Политика
На Украине не увидели причин для пересмотра закона о языке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не увидел причин для пересмотра закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Интерфакс 14:40
Происшествия
На Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами
На Москве-реке перевернулась яхта с пассажирами.
РБК 14:39
Здоровье
Названы продлевающие жизнь продукты
Газета.Ru 14:13
Футбол
ПСВ и «Аякс» сыграли вничью. Промес забил
В седьмом туре чемпионата Голландии ПСВ в Эйндховене ушел от поражения в матче с Аяксом 1:1.
Советский спорт 12:37
Футбол
Мусаев раскритиковал арбитров матча с ЦСКА за неназначенный пенальти
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что судейская бригада матча с ЦСКА, который завершился со счётом 2:3, не разобралась в одном из эпизодов с участием форварда «быков» Маркусом Бергом.
RT на русском 15:10
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Гаджеты
Умные часы Movado Connect 2.0 оснащены пульсометром
Компания Movado представила вторую версию умных часов Connect, получившую очевидное название Connect 2.0.
iXBT.com 12:46
Футбол
ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru 20 сентября в 13:41
Футбол
«Аталанта» ушла на пятой добавленной минуте от поражения в матче с «Фиорентиной»
Встреча закончилась вничью со счетом 2:2. Последний гол хозяева забили на пятой добавленной ко второму тайму минуте.
Спорт-Экспресс 14:05
Футбол
Виктор Гончаренко: ЦСКА провел два разных тайма
Армейцы не без труда удержали победный счет 3:2. Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил после игры, что его команда провела два разных тайма.
Вести.Ru 15:33
Политика
Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского
Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 13:23
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 14:31
Футбол
Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.
Российская газета 09:45
Армия и оружие
В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина
RT на русском 15:25
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных военных сил
Министерство обороны США направит дополнительный военный контингент на Ближний Восток "в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию".
Военное обозрение вчера в 08:36
Космос
Ученые NASA: Древняя Венера могла быть обитаема
Новые технологии компьютерного моделирования навели ученых на мысли о том, что планета Венера всего 700 миллионов лет тому назад могла быть обитаемой.
Дни24 12:09
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 14:10
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Театры
Поддержавшая Устинова Дарья Егорова уволилась из «Театра-театра»
Культуромания 20 сентября в 08:56
Футбол
Потрясающая игра вратаря в чемпионате Египта
Чемпионат 11:40
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК вчера в 08:19
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Интернет
Facebook приостановил работу тысяч приложений
Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс 20 сентября в 18:00
Шоу-бизнес
Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой
По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
Bimru.ru 11:46