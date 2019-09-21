Хоккей

MetaratingsMetaratings«Витязь» обыграл СКА и вышел на первое место в КХЛ

СКА
Витязь
2 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
17'
Александр Семин
Дмитрий Кагарлицкий
22'
31'
Павел Чернов
45'
Евгений Монс
Александр Барабанов
53'
58'
Алексей Макеев
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«Витязь» в выездном матче КХЛ встречался с питерским СКА и нанёс сопернику поражение со счётом 4:2. Интересно, что клуб из Подольска выиграл у питерцев впервые с 2011 года и довёл свою победную серию в чемпионате до семи игр.
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