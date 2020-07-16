Недавно компания Vivo официально презентовала флагманский смартфон X50 Pro в России. Особенность нового флагманского смартфона состоит в камере с шестидесятикратным зумом, а также в поддержке ночного режима.

Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом

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