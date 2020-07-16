Гаджеты
ToDay News UfaVivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом
Недавно компания Vivo официально презентовала флагманский смартфон X50 Pro в России. Особенность нового флагманского смартфона состоит в камере с шестидесятикратным зумом, а также в поддержке ночного режима.
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Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
Армия и оружие
Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа
Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:10
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
RT на русском 19:15
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.
REGNUM 18:49
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Энергетика
Газпром утвердил окончательную индексацию цен на газ в 2020 году
По словам Андреева, отработан вопрос индексации цен на газ при работе с регулирующими органами, однако, пока еще остается нерешенным вопрос тарифов на транспортировку газа.
МонаВиста вчера в 08:33
Политика
В бундестаге призвали обсудить вступление России в НАТО
Депутат немецкого бундестага Кристиан Шмидт предложил возобновить дискуссию о возможном вступлении России в НАТО.
Газета.Ru 17:22
Общество
Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti
Игромания.ру 10:19
Культура
Лукашенко: белорусы никогда не встают на колени перед вызовами времени
RT на русском 16:57
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru 17:15
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
В Соединенных Штатах исследовали, как сети мобильной связи нового поколения могут воздействовать на живые организмы.
Городовой 14 июля в 14:15
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Кино
В очередном трейлере «Новых мутантов» показали новые боевые сцены
В ролике длительностью около минуты присутствуют сцены, которые ранее не показывали поклонникам комикса.
REGNUM 13:51
Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Совместная работа немецких и британских ученых показала, что поддержание нормального уровня железа в крови человека может стать ключевой деталью в увеличении продолжительности жизни и замедлении процесса старения, сообщает РИА Новости.
Амур.инфо 10:58
Кино
Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»
Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb 14:24
Спорт
Президент МОК назвал ошибкой бойкот Олимпиады-1980 в Москве
Президент МОК Томас Бах поделился своим мнением по поводу бойкота рядом стран Олимпийских игр 1980 года в Москве.
Metaratings 18:00
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Игры
«Сотрудники были недовольны»: режиссёр The Last of Us Part II рассказал о попытках пресечь переработки
Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью актёру Трою Бейкеру (Troy Baker) поделился мнением насчёт переработок в Naughty Dog и рассказал, как руководство студии пыталось разобраться с этой ситуацией.
3DNews 05:43
Технологии
Twitter: взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников соцсети
В Twitter заявили, что хакеры взломали несколько проверенных аккаунтов знаменитостей при участии сотрудников соцсети.
Sostav.ru 02:35
Здоровье
ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане
Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
Turkmenportal вчера в 12:30
Энергетика
Новак ждет стабилизации цен на бензин в рознице в июле
Цены на бензин марки Аи-95 в российской рознице по итогам июня выросли на 1%, на бензин Аи-92 - на 0,8%. Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, в июле ситуация должна стабилизироваться, так как оптовые цены начали снижаться.
Накануне.Ru 19:30
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Первую супругу и наследников популярного российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина выселили из квартиры.
Территория новостей 06:48