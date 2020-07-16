Гаджеты

ToDay News UfaToDay News UfaVivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом

Недавно компания Vivo официально презентовала флагманский смартфон X50 Pro в России. Особенность нового флагманского смартфона состоит в камере с шестидесятикратным зумом, а также в поддержке ночного режима.
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Представленный в России Vivo X50 Pro превзошёл флагман Samsung по качеству ночных фото

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Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
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Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
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Энергетика

Газпром утвердил окончательную индексацию цен на газ в 2020 году

По словам Андреева, отработан вопрос индексации цен на газ при работе с регулирующими органами, однако, пока еще остается нерешенным вопрос тарифов на транспортировку газа.
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Политика

В бундестаге призвали обсудить вступление России в НАТО

Депутат немецкого бундестага Кристиан Шмидт предложил возобновить дискуссию о возможном вступлении России в НАТО.
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Общество

Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti

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В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

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Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru 17:15
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Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
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Наука

Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

В Соединенных Штатах исследовали, как сети мобильной связи нового поколения могут воздействовать на живые организмы.
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Общество

Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу

В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
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В очередном трейлере «Новых мутантов» показали новые боевые сцены

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Определен ключевой фактор замедления старения

Совместная работа немецких и британских ученых показала, что поддержание нормального уровня железа в крови человека может стать ключевой деталью в увеличении продолжительности жизни и замедлении процесса старения, сообщает РИА Новости.
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Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
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Президент МОК назвал ошибкой бойкот Олимпиады-1980 в Москве

Президент МОК Томас Бах поделился своим мнением по поводу бойкота рядом стран Олимпийских игр 1980 года в Москве.
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
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«Сотрудники были недовольны»: режиссёр The Last of Us Part II рассказал о попытках пресечь переработки

Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью актёру Трою Бейкеру (Troy Baker) поделился мнением насчёт переработок в Naughty Dog и рассказал, как руководство студии пыталось разобраться с этой ситуацией.
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Twitter: взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников соцсети

В Twitter заявили, что хакеры взломали несколько проверенных аккаунтов знаменитостей при участии сотрудников соцсети.
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Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
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Цены на бензин марки Аи-95 в российской рознице по итогам июня выросли на 1%, на бензин Аи-92 - на 0,8%. Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, в июле ситуация должна стабилизироваться, так как оптовые цены начали снижаться.
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
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Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Первую супругу и наследников популярного российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина выселили из квартиры.
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