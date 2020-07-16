Гаджеты

Вести.RuВести.RuВ России выходят флагманы Vivo с передовой системой стабилизации

Компания Vivo анонсировала на российском рынке флагманскую серию смартфонов X50. Уникальная особенность модели X50 Pro — камеры с карданным подвесом для стабилизации, которые производитель сравнивает с глазами хамелеона. Vivo называют свою разработку "микрооблаком".
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Представленный в России Vivo X50 Pro превзошёл флагман Samsung по качеству ночных фото

Ferra14:34

В России выходят флагманы Vivo с передовой системой стабилизации

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Vivo представила серию смартфонов X50 в России: цены от 45 тысяч рублей

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Vivo X50 Pro с суперстабилизацией ночью фотографирует лучше, чем Samsung Galaxy S20 Ultra

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Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом

The GEEK10:36

Камерофоны Vivo X50 представлены в России – за предзаказ дарят наушники Vivo TWS Neo

MobiDevices10:12

Vivo X50 Pro с 60-кратным зумом стал доступен для заказа в России

Astera12:06
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Kia начала производить в России новую модель K5

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Destiny 2: Beyond Light отложили до 10 ноября

Игромания.ру 13:16
Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
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Армия и оружие

В США российский «Маркер» сочли плохой идеей

Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьер 02:32
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Общество

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
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Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
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Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

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Происшествия

На Украине следователи сымитировали убийство заммэра Черкасс

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сымитировало пропажу и убийство заммэра Черкасс Юрия Ботнара, чтобы выследить заказавшего его депутата.
Газета.Ru 13:28
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Авто

Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров

Проект постановления правительства, устанавливающий правила их резервирования, и проект поправок в закон о регистрации транспорта прошли антикоррупционную экспертизу, пишет «РГ».
Автоновости дня 13:30
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Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru вчера в 01:40
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news 10:56
Политика

Лукашенко предложил закрепить требование службы в армии для президента

Газета.Ru 14:17
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Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
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Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России

Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК вчера в 12:08
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Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru 14:39
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Происшествия

В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей

Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
RT на русском 16:42
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Единоборства

Россиянка Джоджуа впервые победила в UFC

Лиана Джоджуа, девушка-боец из РФ, смогла наконец-то одержать первую победу в рамках UFC. Ее соперницей была уроженка Румынии Диана Белбицэ.
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Общество

В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
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Наука

В Африке найден костяной топор возрастом 1,4 миллиона лет

Международная команда исследователей из Японии, Гонконга и Эфиопии обнаружила редкий костяной топор, который, по их мнению, был изготовлен одним из предков человека порядка 1,4 миллиона лет назад.
Российская газета 07:46
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Шоу-бизнес

«Она постучала и зашла»: как Агутин и Варум спасли брак после измен

Леонид был замечен в компании брюнетки. Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум — одна из самых ярких в российском шоу-бизнесе.
Городовой 08:27
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
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Общество

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР

Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну.
Газета.Ru 07:36
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Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10
Наука

Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки

В результате стало известно, что в среднем за сутки человека посещает 6 200 мыслей, среди которых как простые, к примеру, что приготовить на обед, так и комплексные.
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Общество

Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2

Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ 13:04
Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
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Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
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Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
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Футбол

«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
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