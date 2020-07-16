Компания Vivo анонсировала на российском рынке флагманскую серию смартфонов X50. Уникальная особенность модели X50 Pro — камеры с карданным подвесом для стабилизации, которые производитель сравнивает с глазами хамелеона. Vivo называют свою разработку "микрооблаком".

В России выходят флагманы Vivo с передовой системой стабилизации

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