Политика

Lenta.ruLenta.ruВизит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
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Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

РБК08:13

Встречу глав МИД и Минобороны России и Турции согласуют дополнительно

RT на русском07:12

Дату встречи глав МИД и Минобороны РФ и Турции согласуют дополнительно

РИА Новости07:13

МИД России сообщил о переносе визита Лаврова и Шойгу в Турцию

Известия07:16

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Газета.Ru07:11

СМИ: главы МИД РФ и Турции провели телефонный разговор

Московский Комсомолец08:00

Дату встречи глав МИД и Минобороны России и Турции согласуют дополнительно

ТАСС06:48
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Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 32-летний водитель без прав, управляя автомобилем Toyota Town Ace, двигался в восточном направлении по автодороге Тымовское - Александровск-Сахалинский .
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Общество

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Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

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Политика

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Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
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Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
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Политика

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Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

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Происшествия

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В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
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