Политика
Взгляд.руВизит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили
Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Читать в источнике
Оценить429
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Космос
Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры
ТК Звезда вчера в 20:54
Общество
День (Украина): вам нужен умный народ? Так создайте его (День)
Неприятно поражает и досаждает осуждение, оскорбление, обзывание народа его элитой. Обида элиты на то, что ее не слышат и не слушают.
ИноСМИ 22:54
Шоу-бизнес
Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост
Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
Татарстан Сегодня 03:52
Интернет
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru 20:23
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выступила в поддержку Михаила Ефремова
По данным прокуратуры, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ему грозит до 12 лет колонии.
Говорит Москва вчера в 13:47
Гаджеты
Распродажа: «МегаФон» продает смартфон с 256 Гбайт памяти менее чем за 12 тысяч рублей
При цене в 12 тысяч рублей Huawei P30 Lite New Edition является практически уникальным смартфоном.
Dgl.ru 17:45
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
Экономика
Поглощение мелких электросетевых компаний оплатят потребители
Поглощение мелких электросетевых компаний оплатят потребители Зачистка рынка от мелких частных электросетевых компаний все-таки может привести к росту сетевых тарифов выше инфляции.
Коммерсантъ 18:00
Футбол
АЕК Карреры обыграл ОФИ и поднялся на 2-е место в чемпионате Греции
Столь успешные выступления позволили АЕК (55 очков) сместить ПАОК (53) со второго места в чемпионате Греции.
Sport24.ru 14:12
Наука
В России составили «эволюционное древо» коронавируса
Большинство случаев коронавируса было завезено в Россию из Европы, а не Китая.
ТК Звезда 21:57
Происшествия
Пассажир рассказал о столкновении двух самолетов в Пулково
Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково во время руления на полосе столкнулись самолеты Boeing 737-800 компании S7 и Airbus 320 "Уральских авиалиний".
РИА Новости 09:33
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).
Известия 22:27
Футбол
«Шахтёр» обыграл «Колос» в чемпионате Украины
В матче 26-го тура чемпионата Украины ковалёвский «Колос» уступил донецкому «Шахтёру» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Чемпионат 11:57
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК 22:01
Происшествия
Пассажир забыл в вагоне поезда мешок с золотом
В Швейцарии власти разыскивают человека, который забыл в поезде трехкилограммовый мешок золота стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов (13,3 миллиона рублей).
Lenta.ru 21:37
ЖКХ
В Барнауле с 15 июня отключают горячую воду
15 июня стартовало традиционное отключение горячего водоснабжения в Барнауле.
Алтайская правда 20:21
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
"Компания намерена заниматься производством лишь тех моделей, которые востребованы у покупателей и приносят прибыль", - сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", отреагировав на слухи о появлении минивэнов в модельной линейке Lada.
Новые автомобили вчера в 01:02
Баскетбол
«ЦСКА больше не стоит подписывать звезд этим летом»
Новым капитаном баскетбольного ЦСКА должен стать трехкратный чемпион Евролиги Никита Курбанов, считает заслуженный тренер РСФСР, четырехкратный чемпион СССР, известный телекомментатор Владимир Гомельский.
Известия 17:01
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня
Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Культура
Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе
Известный артист пожаловался на тексты песен Константина Меладзе Экс-участник "Фабрики звезд" Дмитрий Бикбаев остался недоволен сотрудничеством с мужем Веры Брежневой.
Экспресс газета 13:08
Технологии
Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ
Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему.
The GEEK вчера в 02:16
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ростова» Норманном
В шорт-листе английского клуба находится и полузащитник «Ростова» Матиас Норманн.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:25