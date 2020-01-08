Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос ТАСС о связи предстоящего визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

Визит Меркель в Москву оказался не связан с убийством Сулеймани

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