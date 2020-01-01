Политика

КоммерсантъКоммерсантъВизит Помпео в Узбекистан отложен

«По взаимной договоренности намеченные на 5–6 января 2020 года официальный визит в Узбекистан делегации США во главе с государственным секретарем Майклом Помпео и министерская встреча в Ташкенте в формате "Центральная Азия—США" (С5+1) переносятся на более поздние сроки»,— говорится в сообщении.
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МИД Узбекистана сообщил о переносе даты визита американской делегации во главе с Помпео

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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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