Политика

ФАНФАНВизит Путина в Израиль и Палестину сокращен на день

Визит президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину сокращен на день из-за формирования российского правительства. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, планировалось, что Путин поедет в Израиль на два дня.
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Визит памяти

Российская газета09:22

Путин сократил визит в Израиль и Палестину

РБК09:12

Путин сократил визит в Израиль из-за смены правительства

Московский Комсомолец08:41

Путин сократил визиты в Израиль и Палестину

Газета.Ru08:44

Ушаков сообщил, что Путина ждет «сверхнасыщенный день» в ходе визита в Израиль и Палестину

ТАСС08:42

Путин сократил визит в Израиль и Палестину до одного дня

RT на русском08:57

Путин сократил визит в Израиль и Палестину

РИА Новости08:32
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Происшествия

Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на ОРВИ

Двух человек доставили в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ, один из них россиянин, другой — гражданин Китая.
RT на русском 10:56
Шоу-бизнес

Умер заслуженный артист России Данила Перов

Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
РБК 12:03
Экономика

РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
РБК 11:55
Общество

Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
РБК 15:11
Технологии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
РБК 12:29
Технологии

На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

Игромания.ру 15:01
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor 16:32
Общество

В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
РИА Новости 13:25
Армия и оружие

Украинская «оборонка» не смогла скопировать советский снаряд 1970-х годов

Якобы успешно испытанные украинцами и запущенные еще в 2018 году в серийное производство 152-мм снаряды оказались непригодными к использованию ВСУ.
ФАН 06:12
Политика

Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.
ФАН 13:34
Политика

В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
РИА Новости 16:31
Технологии

Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что принадлежащий американской Apple облачный сервис хранения данных iCloud является инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.
РИА Новости вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал ее пропажу

После разговора с сиделкой из реабилитационного Европейского медицинского центра (ЕМЦ) на Рублево-Успенском шоссе Telegram-канал "НеМалахов" сообщил, что российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк якобы "пропала".
Московский Комсомолец 05:01
Космос

Астрономы создали первую карту окрестностей чёрной дыры

Рентгеновские лучи начинают отражаться от искривлённой области, а исследователи ловят этот сигнал для восстановления геометрии пространства-времени вокруг сверхмассивной чёрной дыры.
News.ru 09:31
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
ТАСС 03:13
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Футбол

«Спартак» подтвердил переход С. Бакаева в «Рубин»

ProstoProSport 12:04
Футбол

Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом»

Ранее стала известна сумма компенсации полузащитника Джано Ананидзе за досрочно расторгнутый контракт со «Спартаком».
ODDS.ru 13:25
Футбол

«Тоттенхэм» победил «Норвич» благодаря голу Сона в концовке

«Тоттенхэм» обыграл «Норвич Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу (2:1).
RT на русском 16:35
Происшествия

В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»

Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Российская газета 11:07
Футбол

Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.
Вести.Ru 07:12
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Ведомости 14:05
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ 14:00
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Сборная России по хоккею обыграла команду США в финале юношеских Олимпийских игр - 4:0.
Российская газета 11:23
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Общество

Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее

РИА Новости 00:45
Авто

Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России

Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Известия 03:00
Спорт

Олег Матыцин назначен новым министром спорта

Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ вместо Виталия Мутко. Соответствующий указ 21 января подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика Сегодня вчера в 12:35
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