Визит президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину сокращен на день из-за формирования российского правительства. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, планировалось, что Путин поедет в Израиль на два дня.

Визит Путина в Израиль и Палестину сокращен на день

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