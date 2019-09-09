Политика
ТАССВизит Зеленского в США начнется 23 сентября
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября. Об этом в понедельник заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
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Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
Навальный враньем пытается оправдать провал «Умного голосования»
Результаты выборов в Мосгордуму показали провал системы «Умного голосования», предложенного главой так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.
ПолитРоссия 05:35
Общество
Назван российский город с самыми красивыми женщинами
Туристический портал «ТурСтат» к Международному дню красоты, который празднуют 9 сентября, представил рейтинг российских городов с самими привлекательными девушками.
Lenta.ru 04:57
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM 07 сентября в 00:34
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Общество
В Казани до конца года расселят 16 аварийных домов
Kazanfirst.ru 02:57
Политика
В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина
Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Теннис
Даниил Медведев поразил финалом
Коммерсантъ 00:56
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала свою беременность
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.
Московский Комсомолец 03:47
Политика
На выборах губернатора Курской области победил Роман Старовойт
Временно исполняющий обязанности главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
РИА Новости вчера в 23:41
Политика
В Липецкой области сегодня выбирают губернатора
Kursk.com вчера в 01:55
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Шоу-бизнес
Пугачева прокомментировала возможный снос шикарного замка Галкина
Певица Алла Пугачёва в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ отреагировала на новости, что замок ее мужа, юмориста Максима Галкина, может быть снесен.
Телепрограмма 02:51
Единоборства
Фёдор Емельяненко начнёт прощальное турне в Японии в канун Нового года
Фёдор Емельяненко (38-6-0) после двух побед в 2018 году над "вышедшими в тираж" ветеранами UFC Фрэнком Миром и Чейлом Сонненом в начале нынешнего года вышел на бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе против Райана Бейдера.
Life.ru 04:46
Футбол
Минфин поддержал продажу пива на стадионах
Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект о возврате продажи пива на стадионах, сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.
Bookmaker-ratings.ru 03:42
Армия и оружие
Ядерные бомбы США оказались дефектными
Выпуск боеприпасов должен был начаться в 2020 году, однако тестирование показало, что компоненты бомбы и боеголовки содержат дефектные детали — они не могут работать на протяжении 30 лет, стандартного срока службы такого оружия.
Sibnet Новости 02:56
Политика
На выборах в Хабаровском крае победила ЛДПР
Российская газета 04:30
Политика
Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Политика
В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным
О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
Lenta.ru 06:13
Политика
Памфилова призвала главу горизбиркома Петербурга не спешить с итогами выборов
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предупредила главу горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко о недопустимости подведения итогов голосования по выборам губернатора и муниципальным кампаниям, пока не будут рассмотрены все жалобы.
ТАСС 06:12
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
News.ru вчера в 08:21
Политика
На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов
Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 04:21