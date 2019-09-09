Политика

ТАССТАССВизит Зеленского в США начнется 23 сентября

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября. Об этом в понедельник заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.
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Визит Зеленского в США начнется 23 сентября

ТАСС05:58

Зеленский посетит США 23 сентября

RT на русском05:53

Названы даты визита Зеленского в США

Московский Комсомолец06:16

Названа дата визита Зеленского в США

Газета.Ru06:10

Визит Зеленского в США состоится 23 сентября

Комсомольская правда06:06

На Украине анонсировали визит Зеленского в США

REGNUM06:08

Зеленский едет в США

Росбалт05:52
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Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

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В Башкирии мужчина изменял сожительнице с ее 16-летней дочерью

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Результаты выборов в Мосгордуму показали провал системы «Умного голосования», предложенного главой так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным.
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Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
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Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

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В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
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В Казани до конца года расселят 16 аварийных домов

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RT на русском 04:37
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Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
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Даниил Медведев поразил финалом

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В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
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Собчак прокомментировала свою беременность

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.
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На выборах губернатора Курской области победил Роман Старовойт

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
РИА Новости вчера в 23:41
Политика

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Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
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Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект о возврате продажи пива на стадионах, сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.
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Армия и оружие

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Выпуск боеприпасов должен был начаться в 2020 году, однако тестирование показало, что компоненты бомбы и боеголовки содержат дефектные детали — они не могут работать на протяжении 30 лет, стандартного срока службы такого оружия.
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РИА Новости 05:17
Политика

В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным

О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
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Памфилова призвала главу горизбиркома Петербурга не спешить с итогами выборов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предупредила главу горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко о недопустимости подведения итогов голосования по выборам губернатора и муниципальным кампаниям, пока не будут рассмотрены все жалобы.
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Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
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Политика

Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией

Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
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На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
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Политика

В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
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На восьми участках в четырех субъектах отменили итоги выборов

Итоги выборов на 8 участках в 4 субъектах РФ полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
РИА Новости 04:21
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский дипломат
Украинский дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, с 8 ноября 2012 по 29 октября 2014 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде. Чрезвычайный и Полномочный посланник первого класса.
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