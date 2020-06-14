Политика
Lenta.ruВизит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
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Футбол
Вадим Евсеев: тряхнул стариной. Надувные парни натерпелись страху
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что поработал над своим дриблингом на одной из недавних тренировок команды.
Чемпионат 02:45
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта
Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта, передает ТАСС со ссылкой на интервью с певицей.
Газета.Ru 03:09
Политика
Источник сообщил о вызове посла Чехии в МИД России
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ, сообщил журналистам источник в российском внешнеполитическом ведомстве в понедельник.
Интерфакс 03:01
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Хоккей
Умер бывший хоккеист «Трактора» Олег Мальцев
ТАСС Спорт 02:50
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Общество
В Саратовской области заболели коронавирусом еще 128 человек
Всего за период распространения эпидемии в Саратовской области заболели коронавирусом 4734 человека, выздоровели - 2071 человек.
RuNews24.ru 03:20
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
BFM.ru вчера в 06:44
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
Армия и оружие
В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»
В России разрабатывают версию комплекса ПВО "Тор-М2", способную плавать, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".
Газета.Ru 02:54
Общество
ПФР призвал россиян поспешить с заявлениями на новую выплату
В Фонде призвали россиян не откладывать подачу заявлений. ПФР напомнил россиянам о двух новых выплатах.
ФАН 13 июня в 03:22
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца
В Атланте еще один афроамериканец был убит при задержании, и там вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru 13 июня в 18:37
Экономика
Бизнес просит расширить поддержку системообразующим компаниям
Системообразующие компании могут получить кредиты на поддержку оборотных средств, наполовину они обеспечиваются госгарантиями.
Ведомости вчера в 17:00
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Общество
Радий Хабиров ослабил масочно-перчаточный режим в Башкирии
Радий Хабиров на оперативном совещании дал поручение ослабить масочно-перчаточный режим.
UfaTime.ru 02:53
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
В Пензе хотят перенести дату проведения парада Победы
Пенза-Обзор 03:26
Общество
В Омской области еще 93 человека заболели коронавирусом
По данным на 15 июня, в Омской области зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом.
Город55.ру 01:34
Наука
Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Evo-rus.com вчера в 15:31
Теннис
Новак Джокович не сумел выйти в финал Adria Tour в Белграде
На выставочном турнире Adria Tour, организованном первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в Белграде, определились финалисты.
Чемпионат вчера в 14:03
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон с квадрокамерой Vivo V19 Neo
Китайский производитель смартфонов Vivo анонсировал модель среднего уровня Vivo V19 Neo. Цена нового аппарата составляет 360 долларов.
NewInform 03:23
Политика
Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Новые Известия 12 июня в 11:34
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Приморье из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса продлили режим повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 21:02