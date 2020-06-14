Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Футбол Вадим Евсеев: тряхнул стариной. Надувные парни натерпелись страху Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что поработал над своим дриблингом на одной из недавних тренировок команды.

Шоу-бизнес Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта, передает ТАСС со ссылкой на интервью с певицей. 180

Политика Источник сообщил о вызове посла Чехии в МИД России Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ, сообщил журналистам источник в российском внешнеполитическом ведомстве в понедельник. 31

Происшествия Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве. 498

Общество Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук. 296

Общество Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов. 592

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля. 1

Экономика Бизнес просит расширить поддержку системообразующим компаниям Системообразующие компании могут получить кредиты на поддержку оборотных средств, наполовину они обеспечиваются госгарантиями. 1

Общество Радий Хабиров ослабил масочно-перчаточный режим в Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании дал поручение ослабить масочно-перчаточный режим.

Происшествия Скончалась лжехирург Алена Верди Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание. 5

Теннис Новак Джокович не сумел выйти в финал Adria Tour в Белграде На выставочном турнире Adria Tour, организованном первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в Белграде, определились финалисты.