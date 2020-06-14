Политика

Lenta.ruLenta.ruВизит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
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Встречу глав МИД и Минобороны России и Турции согласуют дополнительно

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СМИ: главы МИД РФ и Турции провели телефонный разговор

Московский Комсомолецвчера в 08:00

Дату встречи глав МИД и Минобороны России и Турции согласуют дополнительно

ТАССвчера в 06:48
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