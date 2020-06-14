Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что в настоящий момент работа продолжается.

Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили

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