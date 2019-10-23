Общество
Санкт-Петербургские ведомостиПетербуржец продает старую визитку Путина за 2 млн рублей
В Санкт-Петербурге продают старую визитку Владимира Путина за два миллиона рублей. В интернете появилось объявление о продаже старой визитки нынешнего президента страны. По словам продавца, его отец получил ее из рук Владимира Путина, когда тот еще работал в мэрии города на Неве.
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с чего всё началось
На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.РИА Новости05:00
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Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
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"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе", – говорится в исследовании.
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Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
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Сочи принимает саммит «Россия-Африка»
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Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
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Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали "доску позора" со списком фильмов, которые не оправдали надежд и провалились в прокате.
Общество
В Росатоме прокомментировали сообщения о ввозе радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
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Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
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Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Экономика
Росстат впервые за месяц сообщил о росте недельной инфляции
Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1%. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Росстата.
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
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По информации издания, Билалов был задержан службой иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США в своем доме в Санни Айлс Бич (пригород Майами, называемый также «Маленькая Москва»), где проживал с женой и новорожденным ребенком.
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Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
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Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Музыка
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Сегодня Селена Гомес представила свой новый трек под названием Lose You to Love Me («Потерять тебя, чтобы полюбить себя»).
Наука
Ученые открыли предотвращающее рак и старение вещество
Специалисты из Франции пришли к выводу, что белок GDF11 помогает человеческому организму бороться с признаками старения, а также предотвращает развитие рака.
Политика
В Гонконге отозвали скандальный законопроект об экстрадиции
Законопроект об экстрадиции заключенных Гонконга на материковый Китай, который стал поводом для массовых протестов, официально отозван.
Политика
ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Авто
В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
Как рассказал Буньяд Гусейнов, посол Азербайджана в Иране, в рамках встречи с членами Торговой палаты Тебриза было решено, что первая партия автомобилей Khazar в размере 10 экземпляров будет импортиована в Россию в ближайшее время.
Гаджеты
«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000
Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Футбол
«Челси» вырвал победу в матче с «Аяксом»
В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов лондонский «Челси» на выезде переиграл амстердамский «Аякс».
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Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
Авто
Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
Шоу-бизнес
Петренко рассказал, как скатывался по наклонной после ухода Климовой
Долгое время Климова и Петренко считались одной из самых красивых пар отечественного кинематографа.
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Honor 20 Lite Youth Edition: Kirin 710F SoC и тройная камера
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Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.