Общество

Санкт-Петербургские ведомостиСанкт-Петербургские ведомостиПетербуржец продает старую визитку Путина за 2 млн рублей

В Санкт-Петербурге продают старую визитку Владимира Путина за два миллиона рублей. В интернете появилось объявление о продаже старой визитки нынешнего президента страны. По словам продавца, его отец получил ее из рук Владимира Путина, когда тот еще работал в мэрии города на Неве.
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 на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
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