Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВизитку Путина выставили на продажу в Сети

В Сети выставили на продажу визитку президента России Владимира Путина. Предложение приобрести карточку за два миллиона рублей появилось на профильном интернет-ресурсе 18 октября.
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 на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
РИА Новости05:00

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Фигурант дела «Нового величия» Гаврилов бежал на Украину

26-летний фигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, бежал на Украину и попросил там убежища.
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В ближайшие четыре года в Тверской области проведут ремонт объектов в 53 учреждениях здравоохранения.
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Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для зимы в России

Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
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Премия «Русский Букер» прекратила работу из-за отсутствия денег

Литературная премия "Русский Букер" приостановила работу из-за отсутствия денежных средств.
Газета.Ru 12:50
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США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы.
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11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе в ледовом дворце "Хрустальный", исполнила на тренировке четверной сальхов.
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Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

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Трех бывших полицейских задержали за избиение жителя Нижнего Новгорода

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Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
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Военная полиция России начала патрулирование на границе Сирии и Турции

«Согласно достигнутым ранее договоренностями между главой Российской Федерации и турецкой стороной, с 12 часов (дня) подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы», — сказал Серицкий.
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"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.
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