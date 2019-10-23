Общество
Вечерняя МоскваВизитку Путина выставили на продажу в Сети
В Сети выставили на продажу визитку президента России Владимира Путина. Предложение приобрести карточку за два миллиона рублей появилось на профильном интернет-ресурсе 18 октября.
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с чего всё началось
На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.РИА Новости05:00
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