с чего всё началось

В Сети выставили на продажу визитку президента России Владимира Путина. Предложение приобрести карточку за два миллиона рублей появилось на профильном интернет-ресурсе 18 октября.

Визитку Путина выставили на продажу в Сети

Гаджеты Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Здоровье Медики назвали причины появления камней в почках Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.

Политика Фигурант дела «Нового величия» Гаврилов бежал на Украину 26-летний фигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, бежал на Украину и попросил там убежища.

Здоровье Более 50 медицинских учреждений отремонтируют в Тверской области В ближайшие четыре года в Тверской области проведут ремонт объектов в 53 учреждениях здравоохранения.

Авто Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для зимы в России Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.

Политика США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.

Фигурное катание 11-летняя ученица Тутберидзе исполнила исторический четверной сальхов 11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе в ледовом дворце "Хрустальный", исполнила на тренировке четверной сальхов.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.

Политика Помпео встретился с главой «новой церкви» Украины Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с Епифанием, возглавляющим так называемую "новую церковь" Украины - раскольническую структуру, созданную по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко.

Политика Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.

Общество Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.

Происшествия Трех бывших полицейских задержали за избиение жителя Нижнего Новгорода Трое бывших сотрудников полиции были задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению жителя Нижнего Новгорода о противоправных действиях стражей порядка при его задержании.

Экономика Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.

Армия и оружие Военная полиция России начала патрулирование на границе Сирии и Турции «Согласно достигнутым ранее договоренностями между главой Российской Федерации и турецкой стороной, с 12 часов (дня) подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы», — сказал Серицкий.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.

Здоровье Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца "На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.

Происшествия Броневик протаранил автомобиль в Костроме Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".