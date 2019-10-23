с чего всё началось

Продавец хочет получит за нее 2 млн рублей. Человек, выставивший визитку на продажу, утверждает, карточка получена от Путина его отцом и «ждала своего момента в визитнице более 20 лет». Также на сайте выставлены еще две визитки Путина — одна из них с той же должностью и за 400 тыс. рублей.

Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей

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