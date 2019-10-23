Общество

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Продавец хочет получит за нее 2 млн рублей. Человек, выставивший визитку на продажу, утверждает, карточка получена от Путина его отцом и «ждала своего момента в визитнице более 20 лет». Также на сайте выставлены еще две визитки Путина — одна из них с той же должностью и за 400 тыс. рублей.
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с чего всё началось
На одном из интернет-сайтов
 на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
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Петербуржец выставил на продажу визитку Путина за 2 млн рублей

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