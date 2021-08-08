Российская газетаВ каких городах быстрее всего дорожают однокомнатные квартирыАналитики назвали российские города, в которых быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры.Lenta.ruСанкт-Петербург по динамике цен на однокомнатные квартиры обогнал Москву и оказался на девятой позиции.РИА НовостиВ культурной столице средний чек однокомнатной квартиры увеличился на 40,21% - до 5,5 миллиона рублей.РИА НовостиВ столице стоимость "однушки" выросла за пять лет на 31,41% - до 9,2 миллиона рублей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаЭкономика сегодняПрофильФАНРамблерНародные новостиС чего всё началосьЭксперты назвали города России, где быстрее всего дорожают «однушки»Сочи возглавил рейтинг по росту стоимости однокомнатных квартир в крупнейших городах РФ: за последние пять лет жилье там подорожало более чем вдвое, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG.РИА Новости01:00Подробнее о событииСочи и Иркутск стали лидерами по росту цен на «однушки»Экономика сегодня04:07Перечислены города России с самым быстрым ростом стоимости «однушек»ФАН02:52Названы города с самыми быстро дорожающими однушкамиLenta.ru01:45Иркутск вошел в список городов РФ, где быстрее всего дорожают однокомнатные квартирыSIA.ru02:03В каких городах России больше всего подорожали «однушки», рассказали аналитикиПрофиль02:17Названы города РФ, где быстрее всего дорожают однокомнатные квартирыРЕН ТВ01:18Эксперты назвали города России, где быстрее всего дорожают «однушки»РИА Новости01:00Показать ещёОценить20Поделиться