Треть москвичей и петербуржцев поддержали всеобщее тестирование на COVID

Чуть больше трети жителей Москвы и столько же — Петербурга считают, что в их городах нужно провести всеобщее тестирование на COVID-19, следует из данных опроса SuperJob (есть у РБК).