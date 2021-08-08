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В каких городах быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры

Аналитики назвали российские города, в которых быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры.
Lenta.ru
Санкт-Петербург по динамике цен на однокомнатные квартиры обогнал Москву и оказался на девятой позиции.
РИА Новости
В культурной столице средний чек однокомнатной квартиры увеличился на 40,21% - до 5,5 миллиона рублей.
РИА Новости
В столице стоимость "однушки" выросла за пять лет на 31,41% - до 9,2 миллиона рублей.
РИА Новости

С чего всё началось

Эксперты назвали города России, где быстрее всего дорожают «однушки»

Сочи возглавил рейтинг по росту стоимости однокомнатных квартир в крупнейших городах РФ: за последние пять лет жилье там подорожало более чем вдвое, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG.
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