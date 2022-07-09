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В ходе протеста на Шри-Ланке демонстранты ворвались в резиденцию президента

В Коломбо (Шри-Ланка) участники протеста ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы.
ТК Звезда
Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.
Царьград
Около 30 человек пострадали во время массовых акций протеста, сообщает издание Ada Derana.
BFM.ru
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году.
РИА Новости

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Как протестующие прорвались в резиденцию президента Шри-Ланки. Видео
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