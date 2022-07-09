ТК ЗвездаВ ходе протеста на Шри-Ланке демонстранты ворвались в резиденцию президентаВ Коломбо (Шри-Ланка) участники протеста ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы.ТК ЗвездаПолиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.ЦарьградОколо 30 человек пострадали во время массовых акций протеста, сообщает издание Ada Derana.BFM.ruШри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРБКНТВИзвестияТВ ЦентрМИР 24Life.ruТК ЗвездаRT на русскомРЕН ТВКомсомольская правдаИзвестияRT на русскомФАНГазета.RuРоссийская газетаАргументы и ФактыЦарьградREGNUMКурьер. Среда. БердскКомсомольская правдаНациональная служба новостейНародные новостиРидусПсковское агентство информацииПодробнее о событииПротестующие в Шри-Ланке подожгли здание резиденции премьер-министраТАСС12:18AFP: протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки РаджапаксыLenta.ru03:48СМИ: протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента Готабайи РаджапаксыРИА Новости04:14Протестующие захватили резиденцию президента Шри-ЛанкиГазета.Ru04:10Как протестующие прорвались в резиденцию президента Шри-Ланки. ВидеоРБК05:07Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-ЛанкиКоммерсантъ04:01Протестующие в Шри-Ланке вошли в здание резиденции премьераВзгляд.ру08:28Показать ещёОценить1KПоделиться