Экономика
BFM.ruЦентробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
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Футбол
«Атлетико» проиграл в Кубке Испании клубу 3-го дивизиона
«Атлетико» не смог выйти в 1/8 финала Кубка Испании. Команда Диего Симеоне в дополнительное время проиграла клубу 3-го дивизиона.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Политика
В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере
Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
Происшествия
Кровавая бойня с бензопилой произошла под Омском
В Павлоградском районе под Омском произошла массовая бойня с битой и бензопилой, сообщает Om1.ru.
Общество
В России придумали парашют для спасения из небоскребов
Политика
Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента
Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
Общество
В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса
В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Шоу-бизнес
Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год
В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Политика
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
МИД Румынии потребовал объяснений от властей Украины из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности, сообщает "Обозреватель".
Общество
Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса
В международном аэропорту китайского Уханя Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество
Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
Происшествия
Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме
В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Происшествия
Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Кино
«Плохие парни навсегда» возглавят американский прокат
Лидером американского проката по итогам 24-26 января вторую неделю подряд станет комедийный боевик "Плохие парни навсегда".
Происшествия
Банкира Деда Хасана задержали в Москве
В Москве задержали двоих действующих лиц группировки вора в законе Аслана Усояна, известного как Деда Хасана.
Космос
Ученые описали зарождение планет у красных карликов
Футбол
Бывший шеф-скаут «Спартака»: «У нас была „стена плача“, где висели фото Салаха и Мане, которых мы не купили»
Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов рассказал о несостоявшихся трансферах во время его работы в клубе.
Политика
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не станет покупать Кавани
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Политика
США пригрозили убийством иранскому генералу, сменившему Сулеймани
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук выступил с предостережением новому командующему спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаилу Каани.