Экономика

BFM.ruBFM.ruЦентробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
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Саратовские клиенты «НВКбанка» беспокоятся за пенсионные накопления

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Десятки вкладчиков «штурмуют» головной офис одного из старейших банков Саратова, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию

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Банк России отозвал лицензию саратовского «НВКбанка»

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В России придумали парашют для спасения из небоскребов

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Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
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В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
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РБК 03:27
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В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
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Газета.Ru вчера в 13:07
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В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Аргументы недели 22 января в 10:33
Политика

Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации

МИД Румынии потребовал объяснений от властей Украины из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности, сообщает "Обозреватель".
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В международном аэропорту китайского Уханя Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
RT на русском 03:52
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

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Коммерсантъ 00:55
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В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
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Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
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Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
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Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

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Банкира Деда Хасана задержали в Москве

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Бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов рассказал о несостоявшихся трансферах во время его работы в клубе.
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Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.
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Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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