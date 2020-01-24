Экономика
BFM.ruЦентробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
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Политика
ЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере.
Наука
Появилась сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Американские инженеры усовершенствовали самую быструю камеру в мире, чтобы снимать прозрачные объекты.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали сегодня соглашение об условиях Brexit.
Общество
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его
Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в приграничном с РФ районе
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в городе Суйхуа провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Приамурьем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Фигурное катание
Тренер Алиева высказался о победе фигуриста на чемпионате Европы
Тренер Евгений Руковицин рассказал о своих эмоциях после победы своего подопечного - Дмитрия Алиева - на чемпионате Европы - 2020, передает ТАСС.
Политика
Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ
Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
Экономика
Промышленный рост в России по итогам 2019 года замедлился
Рост производства сырой нефти и газового конденсата по итогам года составил 1%. По итогам 2019 г. также отмечен рост на 3,4% добычи металлических руд.
Экономика
Орешкин рассказал, к чему нужно готовить экономику России
Экс-глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, назначенный сегодня помощником президента, считает, что климатические изменения и политика стран ЕС по этому вопросу окажет влияние на поставки нефти и газа из РФ.
Общество
Крупнейший прокатчик фильмов в России прекращает существование
В 2006–2007 гг. Disney и Sony Pictures договорились, что в отдельных странах, в том числе в России, будут вместе работать с кинотеатрами, то есть договариваться о числе сеансов, показе трейлеров, а также вместе продвигать и рекламировать фильмы.
Наука
Змеи могут быть источником китайского коронавируса
Ученые назвали змей наиболее вероятными носителями коронавируса, вызывающего вирусную пневмонию, вспышка которой зарегистрирована в китайском городе Ухань.
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Авто
Skoda показала новый кроссовер на видео
Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Общество
Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое
Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Наука
Обнаружен самый древний метеоритный кратер на Земле
Ученые давно пришли к выводу, что кратер, находящийся в отдаленной части пустыни, имеет возраст более миллиарда лет.
Хоккей
«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Армия и оружие
В России разработали новый вертолёт для спецназа
Холдинг «Вертолёты России» разработал новую версию вертолёта специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Происшествия
Коронавирус у троих госпитализированных в Петербурге не подтвердился
Исследования не подтвердили диагноз коронавирус у госпитализированных из петербургского аэропорта Пулково россиянина и гражданина КНР, а также у обратившейся к медикам с симптомами инфекции китайской туристки.