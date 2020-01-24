Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.

Общество Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

Экономика Промышленный рост в России по итогам 2019 года замедлился Рост производства сырой нефти и газового конденсата по итогам года составил 1%. По итогам 2019 г. также отмечен рост на 3,4% добычи металлических руд.

Экономика Орешкин рассказал, к чему нужно готовить экономику России Экс-глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, назначенный сегодня помощником президента, считает, что климатические изменения и политика стран ЕС по этому вопросу окажет влияние на поставки нефти и газа из РФ.

Общество Крупнейший прокатчик фильмов в России прекращает существование В 2006–2007 гг. Disney и Sony Pictures договорились, что в отдельных странах, в том числе в России, будут вместе работать с кинотеатрами, то есть договариваться о числе сеансов, показе трейлеров, а также вместе продвигать и рекламировать фильмы.

Наука Змеи могут быть источником китайского коронавируса Ученые назвали змей наиболее вероятными носителями коронавируса, вызывающего вирусную пневмонию, вспышка которой зарегистрирована в китайском городе Ухань.

Политика Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.

Авто Skoda показала новый кроссовер на видео Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.

Общество Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Политика Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.