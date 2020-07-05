Политика

Вести.RuВести.RuВхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Россия не рассматривает народные республики Донбасса в качестве российских регионов, хотя они могли бы помочь нормализовать отношения между Москвой и Киевом. Об этом заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Читать в источнике
Комментировать235
с чего всё началось

В Совфеде рассказали о незаинтересованности России в присоединении Донбасса

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Говорит Москва» сообщил, что Россия не рассматривает ДНР и ЛНР в качестве российских регионов.
Говорит Москва03:17

Подробнее о событии

Джабаров назвал ДНР и ЛНР «мостиком», который помог бы нормализовать отношения России с Украиной

Невские Новости12:26

Россия не считает ДНР и ЛНР своими регионами — Совет Федерации

ИА Красная Весна12:14

В Совфеде опровергли слухи о присоединении Донбасса к России

Pravda.Ru07:08

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Вести.Ru07:45

В Совфеде ответили на вопрос о присоединении Донбасса

Московский Комсомолец07:06

В Совфеде раскрыли, собирается ли Россия присоединять Донбасс

URA.Ru03:43

В Совфеде рассказали о незаинтересованности России в присоединении Донбасса

Говорит Москва03:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Армия и оружие

Неизвестные из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю

«Выпущены две ракеты (из сектора Газа) по территории Израиля», — говорится в сообщении военного ведомства.
REGNUM 12:48
7
Автоспорт

Боттас победил на первом этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Австрии

ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
РЕН ТВ 11:08
Игры

Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10

Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 02 июля в 08:01
34
Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
4,4K
Происшествия

Обвиняемый по делу Флойда экс-полицейский освобожден под залог

Миннеаполис, США, 5 июля 2020, 21:22 — REGNUM В США освобожден под залог один из бывших полицейских Ту Тао, проходящий по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
REGNUM 14:22
6
Технологии

Разработчики ядра Linux рассматривают отказ от терминов slave и blacklist

Отказаться от терминов slave и blacklist в следующей редакции ядра операционной системы Linux предлагает часть разработчиков, об этом 5 июля сообщает сайт opennet.ru.
ИА Красная Весна 03:38
3
Общество

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил перераспределить расходы бюджета в условиях коронавируса.
РБК 14:42
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
987
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН вчера в 10:19
8
Происшествия

Иномарка протаранила шесть автомобилей в Москве

Газета.Ru 12:37
23
Происшествия

В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери

Аргументы и Факты 12:32
2
Политика

Двоюродный племянник Путина возглавил антикоррупционную партию

Коммерсантъ 14:28
569
Экономика

Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью

По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул.
Evo-rus.com 13:53
26
Здоровье

Ямал вошел в число регионов РФ с самой низкой заболеваемостью раком

В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
Московский Комсомолец Ямал 03 июля в 00:12
959
Здоровье

Люди стали хуже соблюдать правила самозащиты от коронавируса

В Роспотребнадзоре призывают население страны не игнорировать меры предосторожности от заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 10:42
27
Происшествия

Раскрыты подробности убийства россиянина ходунками в больничной палате

После нанесенных побоев 88-летний пенсионер скончался. Его близкие родственники утверждают, что произошло именно убийство.
Lenta.ru 13:28
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05:54
744
Футбол

«Локомотив» хочет усилиться экс-форвардом «Ювентуса» Манджукичем

Московский "Локомотив" постарается побороться за 34-летнего хорватского футболиста Марио Манджукича, который объявил, что его контракт с катарским "Аль-Духайлем" был расторгнут 5 июля по соглашению сторон.
Вести.Ru 13:46
Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
2,2K
Общество

В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был похоронен 4 июля в родном селе в Дагестане.
Газета.Ru вчера в 16:27
16
Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
4
Футбол

«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

«Рубин» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 13:57
Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
138
Общество

В Петербурге открыли мемориал в честь подводников, погибших на АС-31

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 12:43 — REGNUM На Серафимовском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга сегодня, 5 июля 2020 года, открыли мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года в результате аварии на атомной глубоководной станции (подводной лодке) АС-31 ВМФ России.
REGNUM 05:43
31
Армия и оружие

Украинские военные 11 раз за сутки нарушили режим тишины в ДНР

Evo-rus.com вчера в 15:33
13
Общество

Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru 13:19
7
Религия

В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников

Ранее монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и отказался покидать обитель.
Говорит Москва вчера в 10:22
345
Футбол

Краснодар — Зенит 2:3 (2-й тайм)

Вести.Ru 14:27
Происшествия

В российском городе бродячие собаки напали на гуляющих детей

Lenta.ru 05:33
141
Экономика

Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
РБК 02:00
14
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное