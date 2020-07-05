Политика
Вести.RuВхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Россия не рассматривает народные республики Донбасса в качестве российских регионов, хотя они могли бы помочь нормализовать отношения между Москвой и Киевом. Об этом заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Говорит Москва» сообщил, что Россия не рассматривает ДНР и ЛНР в качестве российских регионов.Говорит Москва03:17
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Неизвестные из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
«Выпущены две ракеты (из сектора Газа) по территории Израиля», — говорится в сообщении военного ведомства.
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ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
РЕН ТВ 11:08
Игры
Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 02 июля в 08:01
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Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
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Обвиняемый по делу Флойда экс-полицейский освобожден под залог
Миннеаполис, США, 5 июля 2020, 21:22 — REGNUM В США освобожден под залог один из бывших полицейских Ту Тао, проходящий по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
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Разработчики ядра Linux рассматривают отказ от терминов slave и blacklist
Отказаться от терминов slave и blacklist в следующей редакции ядра операционной системы Linux предлагает часть разработчиков, об этом 5 июля сообщает сайт opennet.ru.
ИА Красная Весна 03:38
Общество
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РБК 14:42
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
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Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
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Иномарка протаранила шесть автомобилей в Москве
Газета.Ru 12:37
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В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери
Аргументы и Факты 12:32
Экономика
Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью
По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул.
Evo-rus.com 13:53
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Ямал вошел в число регионов РФ с самой низкой заболеваемостью раком
В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
Московский Комсомолец Ямал 03 июля в 00:12
Здоровье
Люди стали хуже соблюдать правила самозащиты от коронавируса
В Роспотребнадзоре призывают население страны не игнорировать меры предосторожности от заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 10:42
Происшествия
Раскрыты подробности убийства россиянина ходунками в больничной палате
После нанесенных побоев 88-летний пенсионер скончался. Его близкие родственники утверждают, что произошло именно убийство.
Lenta.ru 13:28
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05:54
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«Локомотив» хочет усилиться экс-форвардом «Ювентуса» Манджукичем
Московский "Локомотив" постарается побороться за 34-летнего хорватского футболиста Марио Манджукича, который объявил, что его контракт с катарским "Аль-Духайлем" был расторгнут 5 июля по соглашению сторон.
Вести.Ru 13:46
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Общество
В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова
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Газета.Ru вчера в 16:27
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
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Футбол
«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
«Рубин» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 13:57
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Общество
В Петербурге открыли мемориал в честь подводников, погибших на АС-31
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 12:43 — REGNUM На Серафимовском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга сегодня, 5 июля 2020 года, открыли мемориальный комплекс памяти офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года в результате аварии на атомной глубоководной станции (подводной лодке) АС-31 ВМФ России.
REGNUM 05:43
Армия и оружие
Украинские военные 11 раз за сутки нарушили режим тишины в ДНР
Evo-rus.com вчера в 15:33
Общество
Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом
Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
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Религия
В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников
Ранее монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и отказался покидать обитель.
Говорит Москва вчера в 10:22
Футбол
Краснодар — Зенит 2:3 (2-й тайм)
Вести.Ru 14:27
Экономика
Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
РБК 02:00