Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Говорит Москва» сообщил, что Россия не рассматривает ДНР и ЛНР в качестве российских регионов.

с чего всё началось

Россия не рассматривает народные республики Донбасса в качестве российских регионов, хотя они могли бы помочь нормализовать отношения между Москвой и Киевом. Об этом заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

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