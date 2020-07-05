Политика
Вести.RuВхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Говорит Москва» сообщил, что Россия не рассматривает ДНР и ЛНР в качестве российских регионов.Говорит Москва03:17
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Шоу-бизнес
Директор Долиной прокомментировал ее заявления о нарушениях ПДД
Директор и бывший муж Ларисы Долиной Илья Спицын не стал комментировать возмущение пользователей Сети заявлением артистки о нарушении ПДД.
РЕН ТВ 12:38
Политика
Двоюродный племянник Путина возглавил партию
Двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции".
РИА Новости 13:37
Энергетика
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РБК 15:27
Кино
Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя
Гильдия киноактеров, которая накануне запретила своим участникам сниматься новом фильме Майкла Бэя, отменили запрет на работу с режиссером "Трансформеров".
Piter.tv 16:07
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Политика
Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей 03 июля в 09:36
Футбол
Слуцкий: «Рубин» провел тяжелый матч РПЛ против «Оренбурга»
Матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" получился для казанского "Рубина" тяжелым.
ТАСС Спорт 15:54
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 03 июля в 15:05
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
Происшествия
У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", - говорится в Telegram-канале департамента.
РИА Новости 13:40
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ
Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 02 июля в 13:39
Шоу-бизнес
София Ротару показала особняк за миллион долларов
Певица София Ротару показала свой дорогой дом под Киевом. Она опубликовала фото на странице в Instagram.
ФАН 14:03
Общество
«Не будьте дураками». Леонид Рошаль обратился к россиянам и вызвал шквал критики
Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль 5 июля обратился к людям, которые потеряли бдительность после частичного снятия коронавирусных ограничений.
Фонтанка.Ру 15:59
Футбол
Фурсенко: «„Зенит“ — сильная и сбалансированная команда. В Лиге чемпионов, думаю, они будут побеждать»
«Зенит» — сильная и сбалансированная команда, в Лиге чемпионов, думаю, они будут побеждать.
Sport24.ru 15:59
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Экономика
В Белоруссии назвали Россию главным рынком сбыта продуктов
Заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия останется основным рынком для поставок белорусского продовольствия.
RT на русском 16:09
Происшествия
В Липецке иномарка врезалась в автобус на Октябрьском мосту
Днем, между Октябрьским мостом и памятником Танкистам произошла авария с участием легковушки «Киа» и пассажирского автобуса, который перевозил горожан по маршруту № 378 в областном центре.
Kursk.com 12:41
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
Авто
Новый кроссовер Honda Breeze установил рекорд продаж
Honda вывела на рынок свой Breeze в сентябре 2019 года.
Car.ru вчера в 03:27
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Космос
Межпланетная станция «Луна-25» будет запущена в 2021 году
Финансовая газета 05:42
Происшествия
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве пенсионера подросток
«В Выборге задержан подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего пенсионера», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления СК.
RT на русском 14:20
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Армия и оружие
В Донбассе при обстреле украинскими войсками был поврежден жилой дом
Жилой многоквартирный дом был поврежден в результате обстрела войсками Украины в Петровском районе Донецка.
ИА Красная Весна 14:11
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Авто
Компания BMW обновит программное обеспечение своих автомобилей
Клиенты баварской марки с 1 июля могут приобрести автомобили BMW, оборудованные мультимедийной системой с возможностью обновления «по воздуху».
SpeedMe 03 июля в 04:35
Футбол
Солигорский «Шахтер» разгромил «Торпедо-БелАЗ»
В матче 16-го тура чемпионата Беларуси лидер турнира «Шахтер» не испытал проблем в гостевом матче с «Торпедо-БелАЗ».
Bookmaker-ratings.ru 12:59