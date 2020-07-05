Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Говорит Москва» сообщил, что Россия не рассматривает ДНР и ЛНР в качестве российских регионов.

с чего всё началось

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

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