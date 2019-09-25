Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.

с чего всё началось

В Гражданском кодексе прописано, что банк обязуется принять средства на вклад и вернуть их с процентом. Однако из-за европейской экономической политики, направленной на снижение процентных ставок, российские банки, вкладывая средства в западные активы, сталкиваются с отрицательной доходностью.

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