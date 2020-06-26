Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.

с чего всё началось

Банки же могут менять по таким счетам ставки, оперативно управляя таким образом стоимостью фондирования, чего не дают вклады. 25 июня Банк России раскрыл на своем сайте отчетности банков на 1 июня. Из них следует, что вкладчики избавляются от длинных депозитов (сроком более года) в рублях.

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